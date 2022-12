Caos ai Mondiali, sta succedendo prima della finale: tremano i tifosi

In occasione della finale dei Mondiali di Qatar 2022, Argentina-Francia, c’è agitazione fra i tifosi a causa di una impossibilità.

Circa trent’anni sono trascorsi dal sogno, per l‘Argentina, ovvero dalla vittoria dei Mondiali di calcio. La Coppa del Mondo è una vera e propria ossessione per gli innamorati albiceleste. Grazie a La Scaloneta e i 36 risultati utili consecutivi, fra cui la vittoria della Copa America 2021 ai danni del Brasile, sono tornati a credere a una possibilità più che mai concreta.

La finalissima dei Mondiali di Qatar 2022 si disputerà contro la Francia, la compagine probabilmente con le migliori alternative nei vari reparti nonché campione in carica, e alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, un record raggiunto nella storia soltanto dall’Italia e dal Brasile.

Al Lusail Stadium di Doha ci saranno più tifosi argentini che francesi, secondo le prime stime. Ciò è facile da dedurre perché, se i francesi presenti in Qatar durante tutta la competizione non sono stati così copiosi e frequenti, quelli argentini hanno letteralmente invaso il piccolo paese arabo, impadronendosi di strade, alberghi e stadi con la loro irrefrenabile ilusión.

Argentina-Francia, a Doha 40.o00 tifosi albiceleste

Secondo quanto riferito dal portale ‘ANSA’, in occasione di Argentina-Francia nella città di Doha si arriveranno a contare ben 40.000 tifosi de La Scaloneta. Non tutti chiaramente avranno accesso all’impianto sportivo a causa della disponibilità di tagliandi che non tocca certe cifre. Perciò le autorità locali stanno allestendo un piano di controllo apposito. Circa 8.000 sostenitori dell’Argentina non potranno accedere al Lusail e probabilmente saranno dispersi dalle autorità, come accaduto qualche giorno fa, di modo tale che non ci siano dei raduni eccessivi come accaduto di fronte all’Hotel Jassim di recente.

La moltitudine implorava nell’occasione che i biglietti di coloro che non potranno assistere alla finale vengano rimessi a disposizione di chi invece ha il desiderio e anche la possibilità di acquistarlo. Ad ogni modo anche chi non sarà presente allo stadio, non farà mancare dall’esterno il proprio appoggio. Basti ricordare Germania-Argentina del 2014 a Rio de Janeiro, quando 200.000 tifosi albiceleste tifarono dall’esterno senza stancarsi.