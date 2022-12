Napoli, gesto da applausi e tifosi sbalorditi: è successo in centro città

Napoli-Villareal è sempre più vicina. A poche ore dal match allo stadio Maradona i tifosi restano sbalorditi: è successo in centro città.

Grande attesa tra i tifosi del Napoli per la super sfida amichevole contro il Villareal di Quique Setien. Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, la squadra di mister Luciano Spalletti affronterà la compagine spagnola in una gara amichevole. Dopo i due match in Turchia, contro l’Antalyaspor di Sahin ed il Crystal Palace di Vieira, entrambi vinti, il livello si alza. In città, infatti, già da ieri, è arrivato il Villareal, pronto a sfidare i partenopei in vista della ripresa dei campionati.

Una gara dal sapore particolare, decisamente romantico, visto il ritorno a Napoli di Pepe Reina e Raul Albiol. Il portiere ed il difensore, dopo la parentesi in maglia azzurra, vestono i colori del Villareal, ma sembrano essere ancora molto legati al club partenopeo. A confermarlo gli scatti social comparsi nelle ultime ore che ritraggono i due in compagnia di vecchi amici napoletani.

Villareal, squadra in visita al murales di Maradona a Napoli

Intanto, però, come spesso accade, in pieno centro città è andata in scena quella che sembra oramai una consuetudine. Come testimoniano le immagini divulgate dalla redazione ‘Rai’ del ‘Tgr Campania’ durante l’edizione delle 14:00 del notiziario regionale, una delegazione del Villareal è piombata in pieno centro città. Nonostante accada spesso, l’arrivo improvviso dei calciatori spagnoli a Largo Maradona ha sorpreso tutti.

Alcuni calciatori e membri della squadra, infatti, si sono recati in via Emanuele De Deo per rendere omaggio a Diego Armando Maradona ai piedi del murales che lo raffigura. Tra i tanti turisti che affollano ogni giorno dell’anno le viuzze dei quartieri spagnoli, questa mattina anche alcuni volti noti che, dopo il saluto a Diego, hanno scattato selfie con alcuni tifosi presenti sul posto. Gesto da applausi sotto ogni punto di vista: per l’omaggio all’argentino e per la disponibilità mostrata nei confronti dei napoletani.