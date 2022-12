Napoli-Villareal, adesso è tutto vero: Spalletti spiazza i tifosi

Napoli-Villareal è vicinissima. Manca davvero poco al fischio di inizio del match amichevole degli azzurri: adesso è tutto ufficiale.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Villareal, super sfida amichevole che andrà in scena alle ore 20:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La squadra di mister Luciano Spalletti ospita i ragazzi di Quique Setien per l’amichevole invernale. Dopo il ritiro ad Antalya, in Turchia, dove gli azzurri hanno affrontato e battuto l’Antalyaspor di Sahin ed il Crystal Palace di Vieira, ora c’è l’impegno contro gli spagnoli.

Il match preannuncia spettacolo: all’impianto sportivo di Fuorigrotta, infatti, arrivano due volti decisamente noti ai tifosi. Pepe Reina e Raul Albiol tornano a Napoli, ma stavolta da avversari nella terza amichevole invernale che coinvolge i partenopei del presidente Aurelio De Laurentiis. Per i supporters partenopei sarà la giusta occasione per riabbracciare i due beniamini, le cui gesta sono ancora vivide nella mente dei più.

Napoli-Villareal, le formazioni ufficiali

Per Luciano Spalletti, invece, sarà l’occasione giusta per testare ulteriormente i suoi in vista della ripresa del campionato di Serie A. La sfida del 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi si avvicina sempre di più. Per questo motivo, contro il Villareal e nel prossimo match contro il Lille, il Napoli sperimenterà ancora, alla ricerca delle giuste soluzioni per la seconda parte di stagione.

Dopo l’ottimo avvio in campionato ed in Champions League, Spalletti prova a mischiare le carte in tavola, alla ricerca di imprevedibilità. Anche stasera, infatti, il tecnico cambia tutto. Assente alla sfida l’attaccante Matteo Politano, alle prese con un infortunio dell’ultim’ora. Anche Salvatore Sirigu ed Amir Rrahmani non prenderanno parte al match.

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Raspadori; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Marfella, Barba, Hysaj, Zanoli, Zedadka, Demme, Gaetano, Marchisano, Spavone, Zerbin, Russo, Simeone. Allenatore: Spalletti.

Formazione ufficiale Villarreal (4-3-3): Reina, Kiko, Albiol, Pau, Capoue, Mojica, Jackson, Alex, Morlanes, Yeremy, Collado. A disposizione: Iker Alvarez, Cuenca, Gerard, Danjuma, Parejo, Chukwueze, Trigueros, Coquelin, Mandi, Marcos, Romero. Allenatore: Quique Setien.