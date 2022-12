Napoli-Villarreal, gesto straordinario durante il match: tifosi increduli

Momento speciale all’intervallo dell’amichevole Napoli-Villarreal: la società azzurra per l’occasione ha pensato davvero a ogni dettaglio.

Per il Napoli e i napoletani sono stati due icone, Raul Albiol e Pepe Reina. L’amichevole allo Stadio Maradona contro il Villarreal ha rappresentato allora l’occasione per la società e i tifosi azzurri per riabbracciare due figure praticamente storiche, da parte delle quali l’affetto e il legame con la città è completamente ricambiato.

Sia per il difensore che per il portiere spagnolo l’emozione all’ingresso in campo, assistendo anche al calore delle Curve e in generale del pubblico presente sugli spalti nei loro confronti, è stata piuttosto chiara. Grandi sorrisi e occhi che brillavano al guardarsi attorno, anche perché soprattutto Albiol non calcava quel manto verde dal giorno dell’addio, ovvero ormai nel 2019.

Il Napoli ha allora colto l’occasione per mostrare ai due giocatori la riconoscenza nei loro confronti, per aver contribuito alla crescita della squadra come mentalità e qualità, avendo spianato la strade anche al percorso di internazionalizzazione ormai del tutto completato per il marchio azzurro.

L’omaggio da parte del club è stato consegnato ai due calciatori dal vicepresidente Edo De Laurentiis durante l’intervallo del match. Sono state preparate due maglie del Napoli per Raul Albiol e Pepe Reina, rispettivamente col numero 33 e col 25, che li ha visti distinguersi nelle loro stagioni azzurre.

I due si sono poi soffermati per alcune dichiarazioni rivolte ai tifosi. Pepe Reina ha affermato: “È sempre bello tornare qui, sono stati quattro anni di esperienza meravigliosa. Il profumo di Napoli rimarrà sempre nel cuore mio e della mia famiglia”. Gli ha fatto eco il difensore Albiol, aggiungendo: “Non posso che ringraziare per tutto l’amore ricevuto. Io e la mia famiglia amiamo Napoli e la portiamo dentro di noi. Forza Napoli sempre!”.