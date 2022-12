Il Napoli lotta ma cade al Maradona: il Villarreal vince 3 a 2

Tonfo casalingo del Napoli di Luciano Spalletti che cade al Maradona contro gli spagnoli del Villarreal. Qualche problema in difesa.

La preparazione del Napoli di Luciano Spalletti continua a suon di amichevoli ma gli azzurri subiscono la prima sconfitta in questa sorta di precampionato. Dopo le vittorie contro Crystal Palace e Antalyaspor la squadra crolla in casa contro il Villarreal. Tante cose da rivedere ed una squadra ancora in difficoltà di condizione. Un ko comunque indolore per il club partenopeo, che, nella serata odierna, ha il tempo per premiare i grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol.

Una prima battuta d’arresto della squadra di Spalletti che perde davanti ai propri tifosi, subendo un importante 3 a 2 contro il Villarreal. Grande prestazione della formazione iberica mentre importante passo indietro della capolista della Serie A, apparsa con alcuni elementi, ancora lontana dalla condizione di forma ottimale. Sconfitta che non fa male, ma che fa riflettere in vista della ripresa del campionato.

La sfida del Maradona parte subito forte con ritmi intensi e subito gol in pochi minuti. Capoue insacca dinanzi ad un incolpevole Meret, ma il Napoli trova subito il pari a causa di una grave disattenzione degli spagnoli. E’ Osimhen a sfruttarla e il nigeriano si mostra letale davanti al portiere. Nel primo tempo nessun’altra grande occasione con gli spagnoli che appaiono più dinamici.

Napoli-Villarreal, gol ed emozioni nella ripresa

Il secondo tempo inizia con i primi cambi, Spalletti schiera Gaetano e Zerbin dall’inizio e dopo un’ora di gioco toglie anche Osimhen. Il tecnico rivoluziona la squadra con cinque cambi, la squadra ne risente e il club del Sottomarino firma due gol in tre minuti, prima com Jackson e poi con Moreno, bravo a sfruttare un errore di Demme.

La gara sembra finita, ma il Napoli non si arrende mai. Zerbin si conquista con la solita caparbietà un calcio di rigore e dal dischetto è Kvaratskhelia ad insaccare. La rete ‘sveglia’ il georgiano che si accende e sfiora anche il pari nel finale. L’assalto finale azzurro non funziona, gli spagnoli sfiorano il quarto gol ma finisce cosi. Il Villarreal espugna il Maradona