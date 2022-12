“Molto pesante”: Kvaratskhelia-Napoli, la sentenza è durissima

Il Napoli di De Laurentiis è impegnato in questi minuti in amichevole contro gli spagnoli del Villarreal. Finito il primo tempo.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata la più grande rivelazione di questo inizio stagione. Il club partenopeo ha sorpreso tutti con un inizio di campionato straordinario. Spalletti ha sbalordito sia le avversarie che gli stessi addetti ai lavori. Il club di Spalletti ha finito il 2022 primo in classifica con 8 punti sul Milan (e ancora di più sulle avversarie) e qualificato senza problemi agli Ottavi di Champions League.

Uno degli uomini, forse l’uomo più decisivo, di questa prima parte di stagione è il giovanissimo talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore, acquistato in sordina dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha fatto subito dimenticare l’ex capitano Lorenzo Insigne ed è stato tra i protagonisti di questa prima parte di stagione.

Gol, assist e grandi giocate: queste sono solo alcune delle magie realizzate dal georgiano, che, ha finito il 2022 in anticipo a causa di un infortunio. Il talento ha finito il 2022 in malo modo, ha subito un furto a casa ed ha subito anche un brusco infortunio. Kvara ha saltato le ultime prestazioni di campionato, ma il Napoli non ne ha risentito, i sostituti hanno fatto bene e la squadra ha chiuso nel migliore dei modi. In questi giorni sia Kvaratskhelia che i suoi compagni sono impegnati in alcuni test amichevoli in vista della ripresa del campionato.

Napoli-Villarreal, delude Kvaratskhelia

Questa sera il Napoli sta affrontando al Maradona gli spagnoli del Villarreal, un test amichevole in vista dell’inizio del campionato. Il primo tempo è finito sull’1 a 1 con gli ospiti in vantaggio dopo pochi minuti e Victor Osimhen pronto subito a pareggiare, sfruttando un’indecisione della difesa iberica. Kvicha Kvaratskhelia è uno dei protagonisti in negativo finora.

Dopo le due prestazione sottotono contro Antalyaspor e Crystal Palace il talento georgiano è apparso in difficoltà anche in questi primi 45 minuti e sui social hanno sottolineato lo stato di forma del calciatore, apparso troppo pesante, legato, e non sicuramente quel calciatore che abbiamo ammirato in questa prima fase della stagione. Piccoli dettagli, ma sicuramente non una bella notizia per Spalletti, che, avrà bisogno del miglior Kvicha per il primo big match del 2023 contro l’Inter.