L’Argentina è Campione del Mondo: Messi batte Mbappé

Argentina-Francia è finita da pochi istanti. La Nazionale del commissario tecnico Scaloni sale sul tetto del Mondo.

L’Argentina è campione del Mondo 2022. La Nazionale sudamericana del commissario tecnico Lionel Scaloni annichilisce la Francia del ct Didier Deschamps e si aggiudica la Coppa del Mondo. All’ultimo Mondiale, Leo Messi non manca l’appuntamento con la vittoria e si mette alle spalle le numerose critiche degli ultimi anni. Dopo aver infranto qualsiasi record possibile, il numero 10 trionfa anche con la casacca della Seleccion.

Fino a dieci minuti dal termine sembravano decisivi il suo gol direttamente da calcio di rigore e la rete messa a segno da Angel Di Maria. Grazie alla doppia marcatura giunta nel primo tempo della finale dei Mondiali, l’Argentina sembra mettere definitivamente knock out la Francia di Mbappé e compagni? No. Tutto si prolunga fino ai supplementari e poi ai calci di rigore. Leo Messi re del Mondo dopo il successo in Qatar.

Argentina-Francia, la sintesi del match

Spettacolo nei primi quarantacinque minuti di gioco. L’Argentina parte subito fortissimo e mette in difficoltà i transalpini sin dalle prime battute di gioco. Bisogna attendere fino al minuto 24 per vedere la prima rete del match. Leo Messi batte Lloris direttamente da calcio di rigore. Il 10 porta avanti i suoi che, poco dopo, esultano nuovamente grazie ad un gol di Angel Di Maria. L’argentino capitalizza in maniera perfetta un contropiede tutto di prima e segna il gol del momentaneo 2-0.

Nel secondo tempo la Francia continua a fare fatica. Almeno fino la minuto 79. A dieci minuti dal fischio finale Otamendi stende Kolo Muani in area di rigore: penalty per i francesi. Dal dischetto si presenta Mbappé che batte Emiliano Martinez. Il portiere intuisce solamente, ma non riesce ad impattare col pallone. Due minuti dopo accade l’impensabile. La Francia pareggia improvvisamente e riapre definitivamente la gara: Messi perde palla e consente all’undici di Deschamps di ripartire con Coman. Il lancio per Mbappé è perfetto, scambio con Kolo Mulani e poi conclusione di potenza alle spalle del portiere dell’Albiceleste: è 2-2. Gli otto minuti di recupero non bastano per trovare un vincitore nei novanta minuti regolamentari.

La cronaca dei supplementari

Nel primo tempo supplementare accade poco o nulla. L’Argentina prova a rialzare il ritmo, ma senza pungere dalle parti di Lloris. Tutto cambia, però, al momento dell’ingresso in campo di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter regala freschezza alla manovra offensiva dell’Argentina che trova il gol del 3-2 al minuto 109. Enzo Fernandez e Leo Messi fraseggiano nello stretto, il pallone arriva sui piedi di Lautaro che conclude verso la porta. La respinta di Lloris finisce sui piedi di Messi che mette il pallone in rete. A nulla serve il tentativo di respinta della difesa francese: l’orologio di Marciniak ha suonato, il gol è regolare. Al minuto 117, però, accade nuovamente un evento inaspettato: tocco di mano in area di rigore e penalty per la Francia. Dal dischetto si presenta Mbappé che segna la tripletta personale e porta lo score sul 3-3.

I calci di rigore

I primi a tirare sono i francesi.