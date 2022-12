Argentina campione, uno dei giocatori del Napoli sorprende tutti!

Il verdetto del Mondiale è ormai arrivato: l’Argentina è campione del mondo. E da Napoli arriva un messaggio particolare…

L’Argentina è la squadra Campione del Mondo. Gioia grande nel paese dell’albiceleste ma non solo. Anche a Napoli, come testimoniato dalla tantissime immagini di queste ore, c’è gioia grande per il successo ottenuto da Lionel Messi e soci. Il tutto merito di un legame fortissimo creato tra la città partenopea e la terra di questo è stato l’eroe dei due mondi, Diego Armando Maradona. Non a caso lo stadio della città è titolato a suo nome, e non c’è voluto molto per arrivare a questa decisione, maturata subito dopo la scomparsa del Pibe de Oro.

Oggi Napoli e Buenos Aires gioiscono all’unisono, per la vittoria di una nazionale che attendeva questo successo da tanti anni. Con l’assenza dell’Italia di Mancini, poi, tantissimi in quel di Napoli si sono fidati proprio dell’Argentina, andando anche oltre la sconfitta maturata all’esordio contro l’Arabia Saudita.

Arrivano complimenti all’Argentina e a Messi da tutto il mondo, ed ovviamente anche da Napoli. Ma c’è un giocatore della squadra di Spalletti, in particolare, che ha pubblicato un stories da brividi su Instagram. E che ha incantato anche i tifosi del Napoli.

Argentina sul tetto del mondo, ed il messaggio di Kvaratskhelia…

Kvicha Kvaratskhelia è arrivato a Napoli in estate, ma sembra aver già incarnato perfettamente proprio quella napoletanità e quell’attaccamento alla maglia che i tifosi sperano sempre di vedere. Lui, il georgiano, è diventato fin da subito un idolo a suon di giocate che hanno incantato il Maradona ma anche gli altri stadi in giro per l’Italia e l’Europa.

E cosi proprio da lui è arrivato un messaggio diretto proprio ai giocatori dell’Argentina che da poche ore sono campioni del Mondo. A tutti loro, ma in particolare ad uno: Lionel Messi. Kvara, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae insieme l’attaccante del Paris Saint Germain e Diego Armando Maradona. Una foto da brividi, che testimonia anche quanto Kvicha si sente vicino alla città ed alle tematiche che riguardano Napoli.