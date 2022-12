✍️ Calciomercato Napoli, l’annuncio arriva dal club: i tifosi esultano

Il Napoli è dato vicino a un nuovo colpo dalla Serie A, ma finora nessuna conferma. Qualcosa arriva però dalle parole di Luciano Spalletti.

Il primo importante test match di questo percorso di avvicinamento alla seconda parte della stagione non è stato particolarmente positivo per il Napoli, e tutto il club lo sa. Anche se si trattava solo di un’amichevole, il club partenopeo ha perso 3-2 in casa contro il Villarreal nono nella Liga. È ancora presto per trarre conclusioni, alla luce di tutto, ma chiaramente occorre accelerare con la preparazione in vista della ripresa del campionato, che il 4 gennaio vedrà il Napoli affrontare l’Inter. E dal mercato può arrivare qualche rinforzo decisivo.

“Abbiamo fatto meno dal punto di vista della qualità, dobbiamo far meglio quando siamo in fase di possesso palla” ha spiegato Luciano Spalletti ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Un giudizio condivisibile, dato il risultato negativo, che ha visto gli spagnoli imporsi per 3-2 al Maradona. Ma dei segnali positivi si sono visti, e l’allenatore ha fatto i complimenti in particolare a Giacomo Raspadori, che “ha fatto una buona partita come metri e velocità sviluppati”, anche se poi ha sbagliato le scelte.

Con Kvaratskhelia che ancora deve recuperare dalla lombalgia che lo ha tenuto fuori quasi tutto novembre, e alcuni giocatori ancora infortunati (Rrahmani su tutti), il Napoli ovviamente deve guardare al mercato. E nella conferenza stampa post partita col Villarreal, Spalletti si è lasciato andare ad alcune considerazioni anche in merito ai possibili nuovi acquisti. Dando, in un certo senso, una conferma di un nome.

Napoli, Spalletti sornione su Bereszynski

Tra i nomi che stanno circolando maggiormente in queste ore relativamente al club partenopeo c’è quello di Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria protagonista anche al Mondiale con la Polonia. Il difensore 30enne di Poznan sarebbe un facile obiettivo, date le necessità di vendere del club blucerchiato, e al Napoli sarebbe una validissima alternativa a Di Lorenzo. La riserva principale del laterale azzurro, al momento, è infatti Alessandro Zanoli, dato in partenza.

A questo riguardo, Spalletti si è esposto, ma fino a un certo punto. “I miei amici giornalisti mi hanno detto che probabilmente qualcosa faremo, sto cercando di approfondire” ha scherzato l’allenatore dei campani parlando con ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Una battuta che sembra dire poco, ma che se non altro non smentisce l’interesse della società di De Laurentiis per il terzino polacco, in un settore del campo che il Napoli è deciso a rafforzare a breve.