“È saltata…”: Napoli, la notizia dell’ultim’ora è ormai confermata

Dopo la gara amichevole giocata contro il Villarreal, in casa Napoli bisogna registare una notizia dell’ultima ora.

Dopo le due amichevoli giocate in Turchia contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato ieri sera sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei, infatti, hanno perso per 2-3 la partita giocata contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina.

La prestazione fornita dagli azzurri è stata sufficiente, anche se la miglior forma è ancora lontana. I partenopei, di fatto, sfrutteranno le settimane che mancano da qui alla ripresa del campionato per farsi trovare pronti per la super sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Prima del big match contro la ‘Beneamata’, il Napoli avrà a disposizione un’altra partita per mettere ancora più benzina nelle gambe.

Mercoledì prossimo, infatti, il team partenopeo ospiterà al Maradona l’ex squadra di Victor Osimhen, ovvero il Lille. Per la gara contro il club francese Luciano Spalletti non avrà a disposizione ancora Rrahmani. Il difensore centrale, di fatto, rientrerà a pieno regime per la gara contro l’Inter. Tuttavia, in attesa del big match contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa partenopea bisogna registrare una decisione ufficiale.

Notizia dell’ultima ora in casa Napoli: è saltata la consueta cena di Natale

‘Il Mattino’, infatti, ha dato un importante aggiornamento in casa Napoli: “Quest’anno è saltata la consueta cena di Natale. Il presidente Aurelio De Laurentiis, anche se sarà al Maradona mercoledì prossimo per il match contro il Lille, ha già salutato ieri sera sia Luciano Spalletti che la squadra”.

Come spiegato dal quotidiano, la decisione di non fare la tradizionale cena di Natale è dovuta ai dieci giorni trascorsi insieme nel corso del ritiro fatto ad Antalya. Se da un lato ha già salutato la squadra, dall’altro Aurelio De Laurentiis è al lavoro in sede di calciomercato.

Il patron partenopeo e Cristiano Giuntoli, nonostante il forte primato, stanno cercando di rinforzare ancora il gruppo guidato da Luciano Spalletti. Il club azzurro, di fatto, ha già fatto il primo colpo del mercato di gennaio, ovvero Bereszynski. Il terzino destro polacco arriverà dalla Sampdoria tramite uno scambio di prestiti con il giovane Zanoli.