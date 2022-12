😍 Calciomercato Napoli, il tweet toglie ogni dubbio: la reazione dei tifosi

Il Napoli ha perso ieri sera contro il Villlareal, ma in sede di calciomercato bisogna registrare una novità.

Il Napoli ha perso l’amichevole di ieri sera contro il Villarreal degli ex azzurri Raul Albiol e Pepe Reina con il risultato di 2-3. Gli azzurri hanno fornito una prestazione sufficiente, ma c’è ancora da lavorare per farsi trovare pronti per il big match del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Lo stesso Luciano Spalletti ha commentato così la gara ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Dal punto di vista della qualità abbiamo fatto di meno rispetto alle altre partite. Dobbiamo fare meglio quando abbiamo il pallone. Esperimenti tattici? Sappiamo la qualità dei nostri calciatori, Giacomo Raspadori ha disputato una buona partita sia come metri fatti che per velocità sviluppata. Come prendo questa sconfitta? Bene, perché mi serve per lavorare sulle cose che non vanno fatte”.

Dopo il match contro il Villarreal, il Napoli è atteso da un’altra gara amichevole prima della ripresa del campionato. Gli azzurri, infatti, mercoledì prossimo ospiteranno il Lille ( ex squadra di Victor Osimhen). Tuttavia, in attesa della gara contro il club francese, tra le fila partenopee bisogna registrare un’importante novità di mercato.

Calciomercato Napoli, Sirigu ha deciso di restare in maglia azzurra

Secondo quanto scritto su ‘Twitter’ da Nicolo Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, Salvatore Sirigu ha deciso di restare nel Napoli fino al termine di questa stagione. Nei giorni scorsi, infatti, erano circolate più indiscrezioni di mercato su un possibile divorzio ad appena sei mesi dal suo arrivo sotto l’ombra del Vesuvio.

Il nome del campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini era stato accostato a vari club di Serie A, soprattutto a quello della Salernitana del patron Iervolino. La squadra granata, dopo l’infortunio di Sepe, ha di fatto l’obbligo di prendere un nuovo portiere. La notizia della permanenza di SalvatoreSirigu, ha fatto felice i tifosi del Napoli, visto che così Luciano Spalletti avrà ancora a propria disposizione un importante uomo spogliatoio.