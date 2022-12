😨 “Se arriva Keylor Navas…”: Napoli, lo sfogo dell’agente

Keylor Navas è fin dalla scorsa estate nel mirino del Napoli, e oggi l’agente di Meret spiega bene cosa è successo la scorsa estate.

Col mercato che si avvicina, tutti i club stanno sondando il terreno e pensando a come sfruttare le trattative di gennaio per rinforzare la squadra. Tra questi c’è ovviamente anche il Napoli, che nelle ultime settimane è stato accostato a giocatori diversi, utili a tutelare il primo posto in campionato. D’altronde, fin dall’estate scorsa la società partenopea ha dimostrato di saper condurre un mercato di grande qualità e prospettiva.

E tra i nomi più discussi degli ultimi mesi c’è ovviamente quello di Keylor Navas, il 35enne portiere costaricano del PSG, che in questa stagione è divenuto a tutti gli effetti riserva di Donnarumma. Nonostante l’età, l’ex Real Madrid resta un giocatore di livello assoluto, ma in questa stagione non ha ancora giocato una sola partita, escluse quelle con la nazionale ai Mondiali. Ecco allora che il suo nome diventa molto appetibile sul mercato, e tanti club sarebbero interessati a lui.

Il Napoli era stato accostato a Navas la scorsa estate, quando sembrava che fosse necessario un portiere titolare di maggiore esperienza e affidabilità. Una situazione che ovviamente non era piaciuta ad Alex Meret e al suo procuratore Andrea Pastorello, che infatti oggi ne ha parlato a ‘TuttoMercatoWeb.com’, spiegando cosa successe. “Diciamo che, con tutto il rispetto, abbiamo un po’ sfruttato l’errore commesso dal Napoli” ha spiegato il procurarore.

L’errore del Napoli sul caso tra Meret e Keylor Navas

Pastorello ha raccontato cosa è successo la scorsa estate sul mercato, quando sembrava che il suo assistito Meret fosse destinato a una stagione da riserva, con il Napoli interessato a un altro portiere. “Hanno fatto un po’ di confusione questa estate, se ne sono resi anche conto. Hanno rinnegato e poi ritrattato, ma appena finito il mercato abbiamo mantenuto la parola data”.

Il riferimento è a come Meret abbia deciso di dimostrare al Napoli che poteva essere il titolare della squadra, giocando le prime quattro partite in Serie A col mercato ancora aperto. Le sue prestazioni convincenti hanno convinto la società a puntare su di lui, prendendo solo Sirigu come vice. Ma l’agente non nasconde che la situazione non fu semplice: “Avete un portiere fortissimo, perché dovete andare alla ricerca di un altro? Poi se arriva Keylor Navas tanto di cappello, ma su tutti gli altri nomi che circolavano non capivamo”.