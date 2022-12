Mercato Napoli, due cessioni possibili: arriva la decisione definitiva

La decisione pare definitiva. Due possibili cessioni in casa Napoli, la verità che è emersa proprio in queste ore.

Manca poco alla ripresa del campionato, e con esso andrà in scena anche l’inizio della sessione invernale di calciomercato. In quel di Napoli, almeno da quanto trapela, dovrebbe muoversi poco, pochissimo. La società non vuole stravolgere la struttura della squadra rischiando di creare qualche problema o procurare qualche mancanza a Luciano Spalletti. Va detto, però, che qualche giocatore che ha giocato poco nel corso della prima parte potrebbe anche decidere di andare via, o quantomeno chiederlo.

Il caso di Diego Demme è emblematico e se ne sta parlando da tanto. Il centrocampista tedesco potrebbe chiedere fortemente la cessione, oppure decidere di restare a Napoli per dare il suo contributo, con la speranza di poter festeggiare un titolo al termine della stagione. Le prossime settimane, in questo senso, saranno cruciali. Anche perchè su Demme c’è qualche squadra interessata (vedi la Salernitana) ma serve dare una risposta in tempi brevi.

Napoli, Zerbin e Gaetano hanno deciso cosa fare

Ma non soltanto il caso Demme. Anche Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin sono due giovani interessanti, che inevitabilmente vorrebbero giocare di più. Per entrambi in queste settimane si è parlato di una possibile cessione, magari in Serie A per provare a non perdere il livello qualitativo di un percorso che li ha visti allenarsi insieme a giocatori di una caratura importante.

Eppure, proprio in queste ore, sembra essere arrivata la decisione definitiva da parte di entrambi. Su Zerbin c’erano gli occhi attenti del Bologna che lo avrebbe portato volentieri in rossoblu ma – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – il giocatore avrebbe deciso di rimanere a Napoli proprio per non interrompere il suo percorso di crescita.

Stesso discorso – si legge – lo ha fatto Gaetano. Chiaro che la voglia di giocatore sia tanta, ed un’opportunità come la Cremonese sarebbe stata da cogliere qualora lo stesso centrocampista azzurro avesse deciso di aumentare il suo minutaggio. La verità è che Gaetano sta bene a Napoli, sta imparando tanto e vuole sfruttare ogni occasione a sua disposizione.