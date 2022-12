Skriniar fa felici i napoletani: la parole del nerazzurro sono nette

Milan Skriniar, in attesa del big match tra la sua Inter ed il Napoli, ha fatto felice i tifosi napoletani con alcune dichiarazioni.

Una volta terminato il Mondiale in Qatar, la luce dei riflettori si sposterà di nuovo verso i club, i quali si stanno preparando per la ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio. Già nel primo turno del 2023 è in calendario una gara che potrebbe risultare decisiva per quanto riguarda la lotta al titolo.

A San Siro, infatti, ci sarà la partita tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. I nerazzurri, visti gli undici punti di distacco in classifica, hanno l’assoluto obbligo di vincere la partita se vogliono rientrare in maniera autorevole nella corsa Scudetto. Ai partenopei, invece, potrebbe andare bene un pareggio, anche se il Milan di Stefano Pioli , che sfiderà la Salernitana all’Arechi, è pronto a riavvicinarsi.

Sia l’Inter che il Napoli sono scese in campo ieri sera contro due squadre. La ‘Beneamata’, infatti, ha pareggiato 1-1 a Siviglia contro il Betis, mentre i partenopei sono stati sconfitti per 2-3 nell’amichevole disputata al Maradona contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina. Un altro ex azzurro di quel Napoli di Maurizio Sarri è stato l’anello di congiunzione tra un giocatore di Simone Inzaghi ed i tifosi azzurri.

Inter, Skriniar fa felice i tifosi napoletani: “Hamsik è uno dei calciatori che mi hanno ispirato di più”

Milan Skriniar, infatti, nel corso di ‘Where are you from’, rubrica prodotta da ‘Inter Media House’, ha rilasciato alcune dichiarazioni al miele su un ex capitano del Napoli: “Il mio giocatore slovacco preferito? Indubbiamente Hamsik, è il calciatore più conosciuto. Marek ha fatto una carriera magnifica, anche qui in Italia. E’ certamente è uno dei giocatori che mi hanno ispirato di più”.

Queste parole da parte di Skriniar sicuramente hanno fatto piacere ai tifosi del Napoli che, però, nei giorni scorsi erano stati già emozionati da alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Marek Hamsik ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Non avrei immaginato di fare una carriera del genere nel team azzurro. De Laurentiis? Con lui ho avuto un rapporto sempre sereno. Chiudere la carriera con il Napoli? Perché no. Se qualche squadra italiana mi ha cercato in passato: “Il Milan di Allegri nel 2012, poi Mazzarri quando è andato all’Inter. C’è stata anche la Juventus, con qualche telefonata con Nedved, ma non ci ho pensato neanche”: