“Nessuna possibilità”: Kvaratskhelia-Napoli, c’è l’annuncio. Tifosi al settimo cielo

Arriva l’annuncio che tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando: la situazione di Kvaratskhelia adesso è finalmente chiara.

Una delle principali note liete di questo inizio di stagione del Napoli è senza alcun dubbio il georgiano Kvaratskhelia. Arrivato per circa 10 milioni quest’estata dalla Dinamo Batumi, l’attaccante ha immediatamente dimostrato tutto il suo valore fin dalle prime battute di questa stagione. Indubbio che i tifosi del Napoli sperano che possa mantenere questo stato di forma.

Così come è indubbio che i taccuini dei direttori sportivi in giro per l’Europa abbiamo il suo nome sottolineato. Naturalmente adesso Kvaratskhelia non vale certo i soldi che il Napoli ha speso per prelevarlo. Il suo valore, stando alle ultime statistiche di calciomercato, sarebbe addirittura sestuplicato. Cifre che quindi iniziano ad essere importanti.

C’è però chi non ha certo problemi di spesa. La nuova proprietà del Newcastle ha stanziato molti fondi per il calciomercato. Già questa estate i Magpies hanno speso più di 100 milioni per rinforzare la rosa, la maggior parte per l’ex obiettivo Milan Botman e per lo svedese Isak. Negli ultimi giorni erano iniziate a circolare voci anche riguardanti Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia via in caso di offerta monstre? Giuntoli chiarisce

“Non si muove per nessuna offerta.” perentoria e senza appello la risposta del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Poche parole, detto oggi ai microfoni di Sport Express che non lasciano alcun dubbio. Porte non chiuse, ma ben spalancate non solo nei confronti del Newcastle, ma di qualsiasi pretendente.

Il Napoli non ha quindi nessuna intenzione di privarsi del giovane talento georgiano. Fino a questo momento Kvaratskhelia con la maglia azzurra del Napoli ha collezionato, tra campionato e Champions League, 17 presenze, siglando 8 reti e fornendo 6 assist. Solo un infortunio accorso qualche settimana prima della sosta ha fermato il suo rendimento. Nell’ultima uscita, l’amichevole contro il Villarreal, il georgiano è però tornato a gonfiare la rete. Un motivo per sorridere per i napoletani che adesso hanno anche incassato la certezza, da parte della società, della sua incedibilità.