Napoli, la notizia più bella ora è ufficiale: Spalletti gongola

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha ricevuto novità confortanti alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta contro il Villarreal

Arrivano notizie positive per Luciano Spalletti. In vista del rientro in campo in gare ufficiali, il Napoli osserva i miglioramenti delle condizioni di alcuni uomini. Per il tecnico una manna dal cielo e la possibilità di poter puntare su un organico con tante risorse in una fase molto delicata della stagione.

L’allenatore toscano, in attesa di recuperare alcuni protagonisti del Mondiale, continua a lavorare nel centro sportivo di Castel Volturno. Dopo l’amichevole di sabato al “Maradona” contro il Villarreal, la formazione azzurra è tornata quest’oggi al lavoro.

Napoli, ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: “Politano si è allenato con i compagni, Rrahmani in gruppo nella prima parte della seduta”

Dopo l’ultima amichevole con il Lille (il Napoli si è arreso sabato al Villarreal dopo aver battuto in precedenza Antalayaspor e Crystal Palace) di questo insolito secondo inizio di stagione, la squadra di Spalletti affronterà sei prove nel mese di gennaio. Il quadro sarà aperto dal match di Milano con l’Inter (4 gennaio), proseguirà con la trasferta di Genova contro la Sampdoria (8 gennaio), il match interno con la Juventus (13 gennaio), gli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese (in programma il 17 gennaio), il derby campano con la Salernitana (21 gennaio) e terminerà successivamente il 29 gennaio nella sfida interna contro la Roma.

Ad aggiornare sulle condizioni degli acciaccati ci ha pensato il Napoli nel consueto report nel quale fa il punto della situazione. La società partenopea ha fatto trapelare notizie confortanti sulle condizioni di Matteo Politano. L’attaccante si era fermato poche ore prima della partita contro la squadra spagnola ma già oggi si è allenato con il resto della squadra pertanto l’affaticamento muscolare è stato già assorbito.

Buone notizie anche dal difensore centrale Amir Rrahmani che procede nel suo recupero. Il difensore ha svolto la prima parte di lavoro con i compagni per poi svolgere un programma personalizzato nella seconda parte della seduta. Il percorso per rivedere la luce è a buon punto.