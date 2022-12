“Non gliela farei mai”: Napoli, il retroscena di mercato spiazza i tifosi

Napoli, doppio retroscena di calciomercato. Arriva un doppio addio a gennaio? La rivelazione spiazza i tifosi e blocca del tutto l’affare.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del calciomercato di gennaio. Durante la finestra di trasferimenti invernale, però, con ogni probabilità i partenopei metteranno a segno solamente un colpo in entrata. Si tratta di Bereszynski della Sampdoria: per il cartellino del laterale ci sarà uno scambio in cui è coinvolto anche Zanoli. Al momento l’affare prosegue e la trattativa si avvia verso la definitiva stretta di mano.

Altre grosse operazioni non verranno effettuate. Il motivo? Squadra che vince non si cambia. Mister Luciano Spalletti non ha intenzione di minare la serenità dello spogliatoio inserendo nuovi innesti che, dal punto di vista sportivo, non servono particolarmente. Nel gioco delle coppie, le rotazioni sono già stabilite. E lo sanno anche i calciatori che sembrano aver accettato la cosa senza fare particolari storie.

Calciomercato Napoli, la rivelazione su Gaetano e Zerbin

Anche i più giovani Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin sono decisamente contenti in azzurro. Nonostante un minutaggio non altissimo, i due calciatori partenopei, già convocati per il doppio ritiro estivo a Dimaro Folgarida. in Trentino Alto Adige, ed a Castel di Sangro, in Abruzzo, non hanno intenzione di cambiare maglia. A gennaio non si muovono da Napoli, neanche in prestito.

A confermarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ che fa il punto della situazione sul futuro dei due calciatori. Alessio Zerbin è finito nel mirino del Bologna, ma lo stesso calciatore ha spiegato agli emiliani che, al momento, non esistono margini per lasciare Napoli. Stesso discorso per Gianluca Gaetano, sulle cui tracce resta sempre la Cremonese. Nonostante l’ottima esperienza con i grigiorossi, di comune accordo con il suo agente ha deciso per la permanenza in azzurro. “Non ce la farei mai”: questa la frase pronunciata dal giocatore a Federico Pastorello. I due, dunque. resteranno sotto l’ombra del Vesuvio almeno fino alla fine della stagione: l’obiettivo è riuscire a raggiungere i propri sogni.