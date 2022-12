Colpo di scena Napoli, è un vero caso: annuncio ufficiale, tifosi increduli

Importanti novità in casa Napoli. L’annuncio del club, arrivato mediante i canali ufficiali, lascia tutti abbastanza increduli.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata la grande rivelazione della prima parte della Serie A. La società partenopea, grazie soprattutto alle intuizioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è riuscita ad abbassare il monte ingaggi ed allo stesso tempo a mantenere una squadra altamente competitiva. Anzi, addirittura, il club azzurro ha ceduto i pilastri e i calciatori con gli ingaggi più alti ed ha mantenuto un rendimento molto alto.

Il Napoli ha superato ogni attesa, sia dei tifosi che degli addetti ai lavori, e ha ottenuto risultati fantastici in Serie A ed in Europa. Spalletti ha concluso il 2022 al primo posto con un netto vantaggio su tutte le avversarie ed ora la formazione partenopea è la principale candidata al titolo.

Buona parte del merito va al talento del giovanissimo georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore è arrivato in estate come autentico sconosciuto e subito è diventato un punto fermo della formazione partenopea. Kvaratskhelia ha trascinato gli azzurri a suon di gol e assist, come dimostra il premio ricevuto ad Agosto. Il giocatore è stato infatti subito riconosciuto come miglior calciatore della Serie A ad Agosto, impressionante calcolando che si trattava di un neo acquisto.

Napoli, arriva la smentita ufficiale

Nelle ultime ore il portale Sport Express ha pubblicato ufficialmente delle dichiarazioni, assegnate al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo il portale il dirigente azzurro aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni, blindando di fatto il georgiano: “Kvaratskhelia non si muove per nessuna offerta”. Brevi dichiarazioni che hanno fatto sognare i tifosi, ma negli ultimi minuti è cambiato tutto.

La società partenopea, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio account Twitter, ha comunicato che Cristiano Giuntoli non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Chiaro e preciso il comunicato del club con Giuntoli che ha affermato: “La SSC Napoli comunica che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al portale Sport Express”. Una chiara smentita che cambia tutte le dinamiche in chiave azzurra.