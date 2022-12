“È il mio sogno”: Napoli, il big si candida per diventare l’erede di Demme?

Il Napoli sogna in grande, mentre sul mercato si moltiplicano le operazioni. Dopo Bereszysnski arriva un altro colpo per gennaio?

Sedici giorni alla ripresa del campionato e il Napoli ha già nel mirino la gara di San Siro contro l’Inter. L’ultima sconfitta in amichevole contro il Villarreal ha un po’ smorzato gli animi della piazza, che però hanno contestualizzato il risultato arrivato sabato. E adesso guardano già con rinnovato ottimismo alla gara in programma mercoledì 21 dicembre contro il Lille al Maradona. Un’altra amichevole (l’ultima) per rodare gli ultimi meccanismi in vista della ripartenza di Milano.

Intanto, sul mercato Cristiano Giuntoli è al lavoro per limare e puntellare la rosa di Luciano Spalletti. L’operazione che porterà Bartosz Bereszynski ad essere un nuovo calciatore del Napoli è ormai in dirittura d’arrivo, ma resta da capire cosa farà Demme. Se l’ex perno del RB Lispia deciderà di lasciare il golfo, allora il DS azzurro dovrà intervenire sul mercato. E se non per il mercato di gennaio, certamente per quello estivo in vista della prossima stagione. Ragion per cui, massima attenzione a quello che può succedere in questo mese di gennaio.

Napoli, c’è già la candidatura dopo la partenza di Demme? La rivelazione in diretta

Massima attenzione anche alle parole di Salvatore Esposito, big della Nazionale Under 21 e della Spal di Daniele De Rossi. Il mediano biancazzurro è un pallino storico di Cristiano Giuntoli, che lo segue e lo monitora dai tempi del Ravenna. Adesso, potrebbe essere giunto il momento propizio per il grande salto, come si augura lo stesso calciatore della Spal.

Ai microfoni di ‘TV Play’, nel corso degli Italian Sports Awards, Salvatore Esposito ha risposto così alle domande riguardanti il suo futuro: “Il mio sogno è giocare in Serie A, certo. Ora stiamo a vedere quello che succederà a gennaio”. Parole che nascondono una candidatura e un messaggio chiaro alle sue estimatrici? Il giovane mediano della Spal, intanto, rivela la sua e non si nasconde dietro ai microfoni. Quale sarà il club che lo porterà nel massimo campionato? Il Napoli, dalla sua, è sempre attento ai principali talenti del calcio italiano.