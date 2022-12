Napoli bruciato sul tempo: sfuma l’obiettivo per l’attacco

L’attaccante accostato al Napoli potrebbe cambiare maglia a gennaio e scegliere un altro club di Serie A per proseguire la sua carriera

Gli ultimi risvolti di mercato potrebbero dare vita ad una sorpresa. ‘Tuttosport’ nell’edizione di oggi ha fatto il punto sulla situazione attacco in casa Torino. La formazione di Ivan Juric è alla ricerca di una punta che possa aumentare l’acume realizzativo dei granata. Sono stati diversi i nomi circolati in orbita Toro.

L’ultimo riguarda da vicino il presidente Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Il calciatore in questo negli scorsi mesi è stato infatti accostato anche alla società partenopea. Le sue prodezze sono finite sulla bocca di tanti e gli hanno permesso di raggiungere anche un posto per il Mondiale in Qatar.

Calciomercato Napoli, Cheddira nel mirino del Torino: l’attaccante marocchino era stato accostato agli azzurri, su di lui ora ci sono in pressing i granata

Secondo ‘Tuttosport’, Walid Cheddira potrebbe non tingersi d’azzurro come era stato ipotizzato da qualcuno negli ultimi mesi. L’attaccante del Bari, che ha partecipato al Mondiale in Qatar con la maglia del Marocco, sarebbe adesso terminato nella rete del Torino.

Il quotidiano torinese parla di un forte pressing dei granata per il 24enne calciatore nato a Loreto. L’attaccante ha giocato due spezzoni di gara nel corso del Mondiale, rimediando un’espulsione nella gara contro il Portogallo. Le sue cose migliori però le ha fatte vedere fino a questo momento in Serie B. Con la maglia del Bari, l’attaccante ha siglato 9 gol e cinque assist in 12 partite risultando una pedina molto importante per la squadra di Mignani.

Potrebbe essere quindi lui il rinforzo per l’attacco del Torino dal momento che – scrive ancora ‘Tuttosport’ – il discorso per il giocatore dello Spezia Nzola è stato rinviato a giugno. Resta sullo sfondo invece l’interesse per Eldor Shomurodov, che alla Roma è chiuso. I giallorossi seguono con attenzione il centrocampista Lukic e questo potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione.