Napoli, salti di gioia per Spalletti: anche i tifosi sono al settimo cielo

Napoli, finalmente arriva una buona notizia per mister Luciano Spalletti e per i tifosi. Il tecnico dei partenopei è al settimo cielo.

Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis si sfregano le mani. La SSC Napoli, dopo aver detto addio a tutti i top player della rosa durante l’estate scorsa, ha rivoluzionato lo scacchiere e si è aggiudicata calciatori che fanno invidia a mezza Europa. Il tutto senza un esborso economico da capogiro, anzi. Gli arrivi di Kvaratskhelia, Olivera, Simeone, Raspadori, Ndombele, Kim Min-jae e Ostigard sono stati dei veri e propri capolavori messi in atto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L’uomo mercato del Napoli è stato il protagonista assoluto della sessione estiva di calciomercato. Il miglior acquisto, senza dubbio, è stato quello relativo a Kvaratskhelia, prelevato dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro. L’attaccante georgiano è stato, senza dubbio, la rivelazione della prima parte di stagione. Le sue prestazioni in Serie A ed in Champions League l’hanno lanciato nell’Olimpo del calcio ed hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino.

Napoli, le condizioni di Kvaratskhelia

Kvara, però, è stato costretto a saltare gli ultimi impegni stagionali a causa di una acuta lombalgia che l’ha tenuto fermo ai box prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Nonostante i fastidi fisici, ha continuato ad allenarsi a Castel Volturno. All’SSC Napoli Konami Training Center ha proseguito la preparazione fisica a stretto contatto con lo staff medico e tecnico di Spalletti. Adesso, per fortuna dell’allenatore e dei supporters, i problemi alla schiena sono alle spalle.

Regolarmente convocato per il ritiro invernale in Turchia, l’attaccante ha preso parte alle gare amichevoli contro l’Antalyaspor di Sahin ed il Crystal Palace di Vieira. Rientrato in Campania con il resto del gruppo squadra, ha partecipato anche al match contro il Villareal di Quique Setien. Ma come sta il numero 77? Nelle prime due uscite amichevoli, il georgiano ha dimostrato di dover ritrovare la condizione perduta dopo lo stop per lombalgia. L’ultima uscita dello scorso sabato allo stadio Diego Armando Maradona, invece, ha portato segnali incoraggianti. Kvaratskhelia è sulla via del rientro e della miglior condizione. In netto miglioramento, il giocatore del Calcio Napoli ha dimostrato di essere già capace di saltare l’uomo e di fare la differenza con le sue preziose giocate.