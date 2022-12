“Il Napoli vuole blindarlo”: Giuntoli si è mosso, tifosi in festa

Giuntoli è pronto alla mossa decisiva. Esultano i tifosi del Napoli, la società vuole blindare uno dei suoi titolari.

Manca meno di un mese ed il Napoli tornerà in campo. Con la fine del Mondiale, si avvicina sempre di più il restart dei campionati, tra cui ovviamente anche la nostra Serie A. Gli azzurri torneranno in campo da primi in classifica, e questo rappresenterà una prova importante per Spalletti ed i suoi. Capire se la squadra ha effettivamente sviluppato una solidità tale da poter davvero sognare in grande.

L’avversario, va detto, è ostico e non semplice da gestire. L’Inter, di fatto, ha bisogno di vincere per tenere il passo e provare a ridurre il gap rispetto ai partenopei. Non sarà semplice, visto che la squadra nerazzurra ha vissuto una serie di alti e bassi che pongono un velo di sfiducia da parte della piazza.

Ecco perchè sarà importante per Simone Inzaghi non soltanto portare a casa la vittoria e quindi i 3 punti, ma anche dare una dimostrazione di forza sul campo. La piazza ha bisogno di certezze, o quantomeno di vedere la propria squadra propensa a mettere tutto in campo e padroneggiare la partita. Col Napoli, come detto, sarà un compito assai arduo.

Napoli, Giuntoli lavora per blindare il titolare

Oltre alla ripresa del campionato, ci sarà anche l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli non dovrebbe fare operazioni particolari, se non qualche movimento in uscita per andare ad accontentare giocatori che magari cercano maggiore minutaggio (Demme l’esempio lampante). Cristiano Giuntoli, dunque, ha lo sguardo rivolto già al futuro, ed anche le situazioni interne catturano grande attenzione.

Il direttore sportivo azzurro, infatti, si sarebbe già mosso per provare a blindare uno dei titolari. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Napoli vorrebbe blindare Kim Min-Jae. Giuntoli sarebbe pronto ad aprire le trattative per prolungare l’accordo con il difensore coreano, attualmente in scadenza nel 2025: arrivare, dunque, al 2027 e togliere definitivamente la clausola da 50 milioni di euro valida dal 1 al 15 luglio.