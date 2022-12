Inter-Napoli, Inzaghi gela Spalletti: mossa a sorpresa per battere gli azzurri

Simone Inzaghi studia una mossa a sorpresa per sorprende il Napoli. L’Inter si prepara alla sfida contro gli azzurri con una novità.

Manca ormai poco alla sfida che vedrà di fronte Inter e Napoli. Due compagini che hanno bisogno di dimostrare al proprio pubblico di essere ancora sul pezzo, dopo una sosta molto lunga per il Mondiale in Qatar. Gli azzurri partiranno ovviamente con il vantaggio (ma anche il peso!) di essere primi in classifica. Da un lato, dunque, ci sarà la consapevolezza di dover dare tutto per arrivare alla vittoria e dunque tre punti che spingerebbero gli azzurri sempre più in alto, creando tra l’altro un solco definitivo proprio con la compagine nerazzurra.

Dall’altro lato, però, proprio l’Inter vuole e deve evitare di andare incontro ad una sconfitta che estrometterebbe la squadra di Inzaghi dalla corsa Scudetto. La vittoria per la squadra di Lukaku e compagni rappresenta di fatto l’unica risultato possibile. San Siro sarà la cornice ideale anche per provare a dare una spinta importante alla squadra, nel tentativo di non lasciare nulla al caso.

Inter-Napoli, la mossa di Inzaghi per spiazzare Spalletti

Chiaro che i due allenatori stiano studiando ogni mossa possibile per provare a far male agli avversari. Se è vero che il Napoli ha testato diverse novità durante la tournée in Turchia (Raspadori più indietro rispetto alla linea degli attaccanti), è altrettanto vero che c’è anche bisogno di certezze. Poter contare su quei giocatori che hanno dato tutto fin dall’inizio, con un sistema di gioco ben preciso.

Spalletti, insomma, alla fine potrebbe restare sul vecchio 4-3-3 senza stravolgere. Anche perchè qualche segnale positivo c’è stato andando a cambiare veste tattica, ma ci sono state anche delle problematiche evidenti. Inzaghi, invece, pare pronto ad una mossa a sorpresa per spiazzare il Napoli.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, l’allenatore dell’Inter starebbe pensando ad una doppia mossa per battere il Napoli. In avanti una coppia esplosiva composta da Lukaku e Dzeko. Due giocatori dal peso specifico importante, un’idea che – si legge – fu nella mente di Antonio Conte, ovvero quella di avere due attaccanti di peso cosi importanti. Ora Inzaghi ha la possibilità di attuarla, nella speranza di cogliere di sorpresa il Napoli.