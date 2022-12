Sorpresa Napoli, Mancini convoca un nuovo azzurro: la notizia è ufficiale

Decisione a sorpresa del CT dell’Italia Roberto Mancini. Un calciatore del Napoli convocato a Coverciano dagli azzurri.

Il secondo Mondiale senza la nazionale italiana è stato un duro colpo per tutto il nostro movimento calcistico. Dover assistere alla tv alla rassegna in Qatar, per di più per la seconda volta consecutiva, ha generato tanta rabbia, ma anche tanta voglia di rinnovamento nel nostro pallone.

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini anche per questo motivo sta investendo molto negli stage con calciatori che solitamente non calcano il palco delle nazionali. In questi giorni a Coverciano sono previsti infatti due incontri nei quali il commissario tecnico visionerà diversi calciatori di interesse nazionale.

Domani e mercoledì mattina sarà giornata riservata a coloro che militano in Serie B, mentre da mercoledì mattina spazio a chi milita in Serie A e nei campionati stranieri. Mancini ha diramato una lista di 30 calciatori italiani militanti in Serie B per la prima giornata e di ben 37 elementi militanti in Serie A o comunque all’estero, tra cui spiccano alcuni nomi come Casadei, Baschirotto e Gabbia, per la seconda tranche di allenamenti.

Mancini, dopo alcuni forfait arriva convoca il napoletano Ambrosino

In origine il gruppo degli italiani della Serie B era molto più ampio. Purtroppo per Mancini diversi giocatori hanno dovuto dare forfait per alcuni problemi fisici, tra cui anche il calciatore del Napoli, in prestito però al Bari, Folorunsho. Oltre a lui out anche Antonucci del Cittadella, Giovane dell’Ascoli e Di Pardo del Cagliari. Nel secondo gruppo invece assente Cortinovis dell’Hellas Verona.

A causa di queste assenze Mancini ha quindi riaperto le liste. Se il Napoli ha visto sfumare lo stage per Folorunsho, dall’altro lato ciò ha aperto le porte a Giuseppe Ambrosino. L’attaccante, attualmente in prestito al Como, è infatti stato aggregato in extremis al primo gruppo. Per Ambrosino questa convocazione arriva a coronamento del primo gol con la maglia dei lombardi, alla terza presenza stagionale (la prima con minutaggio superiore ai 5′) dopo un inizio di stagione fatto di tanta panchina e altrettanta tribuna.