Inter-Lukaku, il belga ha un obiettivo: coinvolto il Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista del 2023. La squadra si prepara per il big match di San Siro contro il Napoli capolista.

I campionati del mondo di calcio sono terminati ufficialmente nella giornata di ieri. Ora tutte le squadre di Serie A lavorano concentrate verso la ripresa ed il 4 Gennaio si comincia subito con il botto. Inter e Napoli si affronteranno a San Siro nel big match di giornata ed entrambe le squadre dovranno fare i conti con un match decisivo. La squadra di Simone Inzaghi, nello specifico, non può più permettersi passi falsi.

Il club nerazzurro ha perso cinque partite nella prima parte di stagione in Serie A e ora deve assolutamente vincere contro la capolista per provare a rientrare nella zona scudetto. Un ko degli uomini nerazzurri eliminerebbe una concreta avversaria dalla lotta scudetto e il Napoli si troverebbe sempre più in vetta alla classifica. Sia Inzaghi che Spalletti stanno lavorando in questi giorni per lavorare alla miglior formazione possibile.

Uno dei protagonisti in negativo dei Mondiali in Qatar è senza dubbio il centravanti belga Romelu Lukaku. L’attaccante è rientrato nella rassegna iridata dopo un lungo infortunio, ma è apparso fuori condizione e soprattutto è stato protagonista di diversi errori nella sfida decisiva contro la Croazia. Lukaku è apparso in lacrime nel post partita ed è tornato anzitempo a Milano.

Inter-Napoli, Inzaghi vuole Lukaku al 100 %

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla situazione di Romelu Lukaku. L’attaccante è in prestito secco, arrivato in maniera onerosa, e la società deve fare le opportune valutazioni. Dopo un inizio di stagione pessimo l’Inter dovrà valutare cosa fare del futuro del calciatore. Inter-Napoli potrebbe avere un grande protagonista in più e Lukaku è al lavoro con l’obiettivo di essere al 100 %.

Lukaku quindi mette nel mirino il Napoli, il suo obiettivo in questi giorni è allenarsi nel miglior dei modi e farsi trovare pronto per il big match di San Siro. Romelu deve riconquistare i tifosi e Inzaghi conta di ritrovare il calciatore al 100 % per la grande sfida. Il quotidiano ha sottolineato che il tecnico vorrebbe schierare il belga dal primo minuto, un ostacolo in più e non da poco per Luciano Spalletti.