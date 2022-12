Messi o Maradona? La risposta di De Giovanni fa applaudire i napoletani

Meglio Messi o Maradona? Il celebre scrittore Maurizio De Giovanni interviene in maniera decisa nel confronto tra i due celebri 10 argentini.

Continua a far discutere il trionfo mondiale dell’Argentina, che soprattutto ha riaperto l’annoso dibattito sul confronto tra Leo Messi e Diego Armando Maradona. La conquista della Coppa del Mondo era in effetti considerato l’ultimo scoglio a dividere nettamente l’attaccante oggi al Paris Saint-Germain con l’ex stella del Napoli. È inevitabile, dunque, che le discussioni ora siano ricominciate, non senza polemiche.

Anche perché non è solo questione di titoli o di gioco, ma anche di amore e passione personale, che spinge ogni tifoso o verso uno o verso l’altro giocatore. Nel dibattito delle ultime ore, inoltre, si è intromesso anche il discusso episodio del Bisht, il mantello cerimoniale arabo fatto indossare a Messi al momento della premiazione. Un momento che ha alimentato ulteriori polemiche, dato che l’indumento è andato a coprire in parte la maglia dell’Argentina.

E di nuovo molti si sono ritrovati a chiedersi online se Maradona avrebbe fatto altrettanto o no. El Pibe de Oro è sempre stato identificato come un mito anche per le sue prese di posizione politiche contro il potere, in particolare la FIFA e Blatter. Ma è anche stato una figura controversa, che in passato ha accettato soldi per giocare da regimi come quello dell’Arabia Saudita o del leader ceceno Kadyrov. Chi ha un’opinione netta sul confronto Messi-Maradona è lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Meglio Messi o Maradona? Le parole di De Giovanni

Intervenuto al programma ‘Un Calcio alla Radio’, su ‘Radio Napoli’, l’autore noto per i romanzi sul Commissario Riccardi, Mina Settembre e i Bastardi di Pizzofalcone, ha parlato del confronto tra i due 10 argentini. “Diego, per come l’ho conosciuto, per come l’ho visto, per come l’ho amato, per quello che ha sempre detto e rappresentato, non l’avrebbe mai fatto” ha detto De Giovanni a proposito dell’episodio del Bisht.

Ma non è solo questa motivazione politica, nelle parole dell’autore napoletano, a dimostrare che Maradona sarebbe ancora superiore alla Pulce. “Messi sarà in lotta per essere il più grande con gli umani, Maradona è inarrivabile” afferma, aggiungendo che comunque il calcio è uno sport di squadra, e che i confronti tra singoli hanno poco senso.