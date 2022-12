L’Argentina vince i Mondiali e Adani spiazza in diretta: “Ormai tutti…”

L’Argentina ha strappato alla Francia la possibilità di ottenere il titolo di Campione del Mondo e, proprio di quanto conquistato da Messi e co., ha parlato così Adani.

L’Argentina, da super favorita per la vittoria di questi Mondiali in Qatar, ha alla fine dato ragione a chi la vedeva come prima sul tetto del mondo. Battendo la Francia in finale ai rigori, infatti, ha avuto modo di dimostrare la propria garra, di cui Daniele Adani in ogni caso non ha mai dubitato. Le sue parole.

L’Argentina, con Lionel Messi, Ángel Di Maria, Emiliano Martinez e non solo, ha conquistato per la terza il titolo di Campione del Mondo. Nonostante qualche difficoltà riscontrata nel percorso in Qatar, non ha deluso alla fine un intero paese e ha vinto la coppa tanto sognata.

Messi ha accarezzato quel sogno e l’ha alla fine anche afferrato al volo, prima che chiunque altro potesse portarglielo via. Segnando 7 gol in tutta la competizione e arrivando secondo nella classifica dei capocannonieri, solamente dietro a Mbappé (che ne ha segnati 8 in totale, 3 soltanto nella finale). Il pensiero di Adani, in merito a tutto quanto visto in questi appuntamenti del Mondiale, è stato chiaro.

Mondiali in Qatar, l’Argentina vince e Adani dice la sua su quanto avvenuto in campo: “Si sono uniti tutti i puntini”

Daniele Adani, nel corso di questi Mondiali in Qatar ha confermato la sua venerazione (mai effettivamente poi troppo celata) per l’Argentina di Lionel Messi. E una volta che l’Albiceleste ha conquistato il titolo di Campione del Mondo, l’ex giocatore ha voluto esprimere un ulteriore suo pensiero in merito.

Ai microfoni della ‘Bobo TV’, andata eccezionalmente in onda con questi Mondiali sui canali della ‘Rai’, Daniele Adani ha perciò affermato: “L’Argentina ha vinto il Mondiale. Si sono uniti tutti i puntini. Per chi ama il calcio, l’evento più importante ha sentenziato. Ormai infatti tutti sanno da che parte stare“.