Napoli-Lille, il gesto è da applausi: tifosi senza parole

Napoli-Lille è oramai alle porte. Alla vigilia del match amichevole prima di Natale i tifosi restano senza parole: è accaduto poco fa.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro in vista della ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Il club partenopeo scalda i motori: all’orizzonte c’è la super sfida del 4 gennaio 2023 contro l’Inter di Simone Inzaghi. Sbagliare è praticamente vietato. Qualora gli azzurri volessero tenere lontane le avversarie e blindare il primo posto in classifica generale, è obbligatorio vincere contro i nerazzurri alla ripartenza del campionato.

Come ci arriva il Napoli? La squadra di Spalletti, dopo la tournée in Turchia, ad Antalya, deve ancora trovare la forma migliore. Le due gare amichevoli in terra turca, contro l’Antalyaspor di Sahin ed il Crystal Palace di Vieira, hanno dato la possibilità all’allenatore degli azzurri di sperimentare e trovare nuove soluzioni. Una su tutte Giacomo Raspadori arretrato a centrocampo. Nelle prime due uscite gli esperimenti sono andati a buon fine, ma nel match contro il Villareal qualcosa è andato storto.

Napoli-Lille, i francesi sono arrivati in città

In programma domani alle ore 20:00 allo stadio Diego Armando Maradona c’è l’ultimo test prima di Natale e della ripartenza del campionato. La squadra di Luciano Spalletti ospita all’impianto sportivo di Fuorigrotta il Lille di Paulo Fonseca, vecchia conoscenza del calcio italiano visti i trascorsi in Serie A. Il tecnico della squadra francese affronterà gli azzurri. Tutto pronto per la super sfida amichevole di domani. Non a caso, poche ore fa la squadra transalpina è arrivata in città.

Come riferito da ‘CalcioNapoli24.’, Fonseca ed i suoi alloggeranno all’Hotel LHP Palace di Fuorigrotta, a viale Augusto, a pochi passi dallo stadio per facilitare gli spostamenti. Tanti curiosi e tanti tifosi partenopei hanno raggiunto l’esterno della struttura alberghiera per salutare i giocatori del Lille, tra cui è presente anche Adam Ounas, ex calciatore del Napoli. Proprio Ounas si è reso protagonista di un siparietto che ha lasciato i presenti senza parole. Accostatosi ad un tifoso che gli chiedeva un selfie, gli ha promesso una casacca ufficiale: l’appuntamento tra i due è per domani dopo la partita.