😲 Colpo Napoli, e arriva la sorpresa: “Disponibile già con l’Inter”

Il Napoli sta per ufficializzare un colpo di mercato. Il nuovo acquisto sarà a disposizione di Spalletti alla ripresa del campionato.

Ultima tappa, prima della ripresa del campionato. Domani il Napoli affronterà il Lille nell’ultima delle 4 amichevoli organizzate dal club durante il ritiro invernale. Il test ideale per fare un altro passo verso la forma migliore e prepararsi al big match del 4 gennaio, in programma sul campo dell’Inter quinta. Le difficoltà, a Milano, non mancheranno ma intanto nell’ambiente azzurro il clima non potrebbe essere migliore.

Tanti i motivi alla base del buonumore partenopeo. Uno, ad esempio, è rappresentato dal ritorno dei calciatori che hanno preso parte al Mondiale. Mathias Olivera, Hirving Lozano e Andrè Zambo Anguissa sono già rientrati in Italia mentre oggi sarà la volta di Piotr Zielinski. Domani, invece, toccherà a Kim Min-jae. Tutti e 5, chiaramente, non verranno impiegati mercoledì ma si alleneranno con l’obiettivo di migliorare la loro condizione fisica.

Contro l’Inter, poi, potrebbe pure rientrare Amir Rrahmani la cui ultima apparizione in campo risale al 9 ottobre. Poi, da quel momento, una lesione muscolare lo ha costretto a restare ai box. Il difensore, in questi giorni, ha ricominciato a correre e a stretto giro di posta sosterrà una nuova serie di esami che consentiranno allo staff medico di fare un nuovo punto della situazione. Spalletti, dal canto suo, spera di recuperarlo presto. Intanto, appare certo che al Mezza potrà contare anche su Bartosz Bereszyński.

Napoli, Bereszyński a disposizione contro l’Inter

La trattativa con la Sampdoria, infatti, ha raggiunto la fase conclusiva e si attende soltanto la fumata bianca. Il terzino polacco, salvo sorprese, si unirà quindi alla squadra di Luciano Spalletti con il ruolo di alternativa al capitano Giovanni di Lorenzo. Alla Doria, invece, andrà Alessandro Zanoli il quale, in questo modo, potrà proseguire nel proprio percorso di crescita. Un affare per tutti i soggetti coinvolti.

La formula, come noto, è quella dello scambio di prestiti fino al termine della stagione. Poi, a giugno, i club si rivedranno così da valutare insieme i passi successivi. L’accordo, al momento, è totale con l’operazione che verrà ufficializzata, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, alla riapertura del calciomercato. Un ulteriore colpo per consolidare una rosa già ottima.