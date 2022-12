🎉 Napoli gioisce, regalo anticipato per Spalletti: è una vera manna

Napoli, che notizia in arrivo. Anticipato il regalo di Natale per Luciano Spalletti, le ultime sono una vera e propria manna per il tecnico di Certaldo: il motivo

Quindici giorni esatti e il pallone tornerà a rotolare anche in Serie A. Il Napoli guarda con attenzione la scadenza della sosta, consapevole che il 4 gennaio bisognerà essere pronti a compiere una vera e propria impresa. Ripartire da San Siro e ripartire dalla sfida esterna contro l’Inter sarà qualcosa tutt’altro che semplice. E per questo Luciano Spalletti necessita di spronare i suoi a dare il 150% già in queste amichevoli durante la sosta.

L’ultima, però, ha convinto in parte la tifoseria napoletana. Contro il Villarreal, gli azzurri sono caduti in casa per 2-3, ma lo stesso tecnico di Certaldo ha invitato tutti a mantenere la calma. Sgambate del genere servono a ritrovare condizione e a limare gli ultimi meccanismi. E magari a trovare anche qualche mossa a sorpresa da utilizzare quando il gioco tornerà a farsi duro. Anche per questo Spalletti non ha voluto rischiare o forzare quegli azzurri che non erano al 100% per la gara contro gli ex Albiol e Reina.

Napoli, manna in arrivo per Spalletti: il regalo ci sarà già contro il Lille

È il caso di Matteo Politano, che sabato era rimasto fuori dai convocati a causa di un piccolo affaticamento muscolare. Lo staff medico, di concerto con Luciano Spalletti, aveva deciso di non coinvolgere l’ex Inter e Sassuolo per la gara contro il Villarreal, ma adesso arrivano notizie importanti (e soprattutto confortanti) sulle sue condizioni.

Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il rientro di Matteo Politano ci sarà già contro il Lille. In occasione dell’amichevole invernale, in programma domani 21 dicembre al Maradona, Spalletti potrà fare nuovamente affidamento sul proprio esterno. Un regalo anticipato per il tecnico azzurro, che avrà il lusso di ritrovare tutti (o quasi) per l’ultimo test pre-Inter, considerando anche i giocatori ormai rientrati a pieno regime dopo il Mondiale. Una vera e propria manna in vista della delicata ripresa del campionato a San Siro.