😍 Napoli, l’annuncio è una manna: la notizia si diffonde in mattinata

Il Napoli, nella giornata odierna, ha ricevuto la migliore delle notizie possibili. Sorridono il tecnico Spalletti e i tifosi azzurri.

Alla ripresa del campionato, ormai, manca sempre meno. La Serie A, infatti, ripartirà il 4 gennaio proponendo il big match tra il Napoli primo e l’Inter quinta in classifica a -11 dalla vetta. Una sfida di cruciale importanza per entrambe le squadre. I partenopei infatti, veri dominatori del torneo fin qui, hanno intenzione di ripartire subito forte in modo tale da allungare la striscia di risultati utili consecutivi e frustrare le ambizioni di rimonta delle inseguitrici.

I tifosi azzurri, dal canto loro, hanno iniziato a sognare. La rosa allestita nella scorsa estate, priva di vari senatori ma potenziata dall’arrivo di diversi volti nuovi, si è dimostrata più competitiva rispetto al passato dettando spesso la propria legge. Un cammino eccellente, tanto in Italia che in Champions League, che ha autorizzato i supporter ad auspicare la conquista di qualche trofeo. La strada che porta al successo è ancora lunga, tuttavia l’ambiente è molto fiducioso.

Victor Osimhen ad esempio, nel corso di un’intervista rilasciata oggi a ‘Il Mattino’, ha spiegato di credere fortemente alla vittoria del tricolore. “Se c’è un gol a cui mi sento più affezionato? Sì, quello che ci farà vincere lo scudetto. Ci penso da quando sono qui, posso solo immaginare quello che succederebbe in città se dovessimo riuscire a conquistarlo”. Il guanto di sfida, quindi, non soltanto all’Inter ma anche al Milan e alla Juventus è stato quindi lanciato.

Napoli, Osimhen sogna lo scudetto e spegne il mercato

Il nigeriano, nella prima parte della stagione, è stato uno dei principali trascinatori della formazione allenata da Luciano Spalletti: 10 reti e 3 assist in 14 apparizioni. Numero da top player, che lo hanno fatto finire nel mirino di alcune società della Premier League tra cui il Manchester United. Lusinghe che, però, molto difficilmente riusciranno a convincere la punta a lasciare la città e a trasferirsi in Inghilterra.

“Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli: è una delle più grandi squadre di Europa, è un club straordinario”. Osimhen, in seguito, si è detto concentrato sui prossimi impegni che vedranno protagonista la propria squadra. Per pensare al futuro c’è tempo ma intanto, lui, la sua scelta l’ha già fatta. Salvo sorprese, il matrimonio che lo lega al Napoli è destinato a durare ancora a lungo.