Rivoluzione Spalletti in vista dell’Inter: Napoli pronto al cambio modulo

In casa Napoli la squadra di Spalletti è al lavoro e si allena in vista del ritorno della Serie A nel 2023, subito contro l’Inter di Inzaghi.

Luciano Spalletti è stato finora capace di compiere un autentico capolavoro con il suo Napoli. La squadra partenopea ha cambiato molto, in estate sono andati via diversi calciatori chiave, ma il tecnico non si è demotivato ed anzi è ripartito alla grande. Gli azzurri sono la vera sorpresa in Italia ed in Europa di questo inizio stagione.

Il 4-3-3 con Lobotka in cabina di regia e l’attacco composto da Kvaratskhelia, Osimhen e l’alternanza Politano-Lozano ha stupito tutti e il club partenopeo hanno il miglior attacco in Serie A. Il Napoli è stato finora devastante, numeri eclatanti e Spalletti ha dominato anche il girone europeo, demolendo prestigiosi avversari come Ajax e Liverpool.

Il Napoli ha dimostrato di avere però anche una rosa molto lunga. La squadra, quando si è fermato Osimhen, è stata capace di gestire la sua assenza puntando sull’alternanza tra Simeone e Giacomo Raspadori con l’attaccante del Sassuolo che è stato utilizzato come jolly offensivo da Spalletti.

Napoli, Spalletti pensa al cambio modulo

Il tecnico azzurro ha una rosa molto lunga ed ha quindi diverse opportunità per il futuro. Il Napoli è attualmente impegnato in una tournée in Turchia e Luciano sta provando diverse soluzioni. Come riporta Repubblica il Napoli potrebbe attuare un cambio modulo per la sfida di San Siro contro l’Inter, primo scontro subito chiave per il futuro del club partenopeo.

Il tecnico sta pensando di presentare un attacco a due punte con la coppia composta da Victor Osimhen e Giacomo Raspadori. Un tandem composto con un attaccante molto forte fisicamente ed un calciatore veloce e abile in profondità. Spalletti punta a sorprendere e lavora in vista del nuovo anno.