😍 Napoli-Spalletti, messaggio toccante: il video è emozionante

Luciano Spalletti manda un nuovo messaggio emozionante a una parte significativa del Napoli: il video è toccante, con le parole del mister che vanno dritte al punto.

Il Napoli ormai lavora da diverso tempo al seguito di Luciano Spalletti, che è riuscito a creare un gruppo unito e motivato. Grazie anche ai suoi innumerevoli discorsi capaci di toccare il cuore. Così come successo anche oggi, come mostrato da un video emozionante.

Non è certo la prima volta che Luciano Spalletti, oltre ai big del Napoli, parla anche ai più piccoli. A quei ragazzi delle giovanili che rappresentano il futuro di questa squadra. Il suo discorso è stato registrato in un video, poi pubblicato via ‘Twitter’, e ha emozionato proprio tutti.

Le parole del tecnico quindi sono state, come spesso è accaduto in passato anche recente, toccanti e hanno centrato il punto. Ognuno, soprattutto i più giovani, è padrone del proprio destino. E Spalletti ha voluto far leva proprio su questo punto.

Napoli, parole al miele da parte di Spalletti per i ragazzi delle giovanili: il video commuove tutti

Come mostrato tramite un video sul profilo ufficiale ‘Twitter’ del Napoli, queste sono state le parole di Luciano Spalletti riferite agli azzurrini del club presenti quest’oggi al suo cospetto: “Ognuno è padrone del proprio destino. Non fatevi pregare che tanto non sei bravo, non arriverà, ci sarà qualcuno che ti passa davanti. No. Voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino non quello che vi dicono gli altri”.

Il mister ha poi continuato, come si vede e sente dal video, il proprio discorso cercando di spronare i più giovani della società: “Voi avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra. E di diventare una bella squadra, oltre che un gruppo di ragazzi che si diverte che poi è quella la cosa più importante”. Parole toccanti, che hanno fatto commuovere tutti. Segnando i presenti, specialmente i più giovani, e anche i tifosi che hanno ascoltato quanto detto tramite le immagini diffuse dal club.