🎁 Ufficiale Napoli, la notizia è musica per le orecchie di Spalletti: il motivo

Per il Napoli di Luciano Spalletti, in attesa dell’amichevole di domani contro il Lille, è arrivata davvero un’ottima notizia ufficiale.

Dopo le due gare giocate in Turchia contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, il Napoli sabato scorso ha perso l’amichevole contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina. Il match contro gli spagnoli è stato molto importante per Luciano Spalletti, perché così ha avuto la certezza che la squadra ha ancora bisogno di tempo per trovare la miglior condizione .

Il Napoli, infatti, contro il Villarreal è sembrato ancora un po’ imballato. La squadra, ovviamente, ha tutte le attenuanti del caso: dal fatto che fosse un’amichevole alle tante assenze tra le proprie fila. Gli azzurri sono attesi adesso da un’altra gara di preparazione in vista del big match del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il club partenopeo, infatti, sfiderà domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona l’ex squadra di Victor Osimhen, ovvero il Lille. Quello contro il club francese, sarà l’ultima amichevole del Napoli prima della gara contro l’Inter. In attesa della gara di domani, Luciano Spalletti in queste ore ha ricevuto un’ottima notizia.

Napoli, Luciano Spalletti può esultare: è ufficiale il ritorno di Piotr Zielinski

Piotr Zielinski, come comunicato dallo stesso club campano, è infatti tornato a lavorare a Castel Volturno. Il calciatore polacco è il quarto azzurro rientrato a disposizione di Spalletti dopo aver disputato il Mondiale in Qatar con la rispettiva Nazionale. Nella giornata di ieri, infatti, anche i vari Anguissa, Lozano e Mathias Olivera, ovvero quelli usciti nel corso della fase a gironi della Coppa del Mondo, sono tornati a lavoro.

Tra le fila azzurre, di fatto, manca solo Kim Min-Jae. Il difensore centrale sudcoreano, che avuto più di qualche problema fisico nel corso del Mondiale, sarà a disposizione di Luciano Spalletti nei prossimi giorni. Dei calciatori che hanno partecipato alla Coppa del Mondo, poi vinta dall’Argentina di Lionel Messi, nessuno dovrebbe giocare l’amichevole di domani contro il Lille, proprio perché il tecnico toscano non vuole per nulla forzare il loro rientro in campo.