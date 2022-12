Juve, Elkann prepara il dopo Agnelli: occhi in casa Napoli

Dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi la Juve è pronta a cambiare tutto. Elkann studia alcune soluzioni e guarda in Serie A.

Il finale di 2022 in casa Juve è stato molto movimentato. Le questioni societarie hanno creato dubbi e ansia in casa bianconera con il presidente Andrea Agnelli ed il vicepresidente Pavel Nedved che hanno rassegnato le dimissioni. John Elkann, nell’ultimo consiglio di amministrazione, ha nominato dirigenti ad interim, persone che resteranno fino a gennaio o al massimo fino a fine stagione, poi però cambierà tutto.

La società farà le opportune valutazioni e lo stesso tecnico Massimiliano Allegri è incerto. Da qui a fine anno saranno fondamentali i risultati della squadra e la Juve non può più permettersi passi falsi. La società ha fatto una campagna acquisti da record, ha comprato calciatori di qualità ed esperienza internazionale ma finora non hanno reso secondo le aspettative.

La formazione bianconera ha iniziato malissimo la stagione, i neo acquisti Pogba e Di Maria non hanno giocato quasi mai ed anche il brasiliano Bremer, pagato molto in estate, non ha reso subito. La Juve ha trovato la quadra solo nelle ultime settimane del 2022 (della Serie A) e Allegri, nonostante le polemiche, ha portato la squadra al terzo posto. Sul giudizio del tecnico pesa molto l’eliminazione dalla Champions League con i bianconeri buttati fuori dal Benfica.

Juve, Elkann valuta nomi nuovi nella dirigenza

La società bianconera potrebbe valutare un repentino cambiamento nella dirigenza ed Elkann valuta alcuni nomi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club bianconero è pronto a sondare il terreno per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nome caldo e già sondato nelle ultime settimane. Giovanni Rossi del Sassuolo resta come alternativa mentre non si esclude una promozione tra i dirigenti della squadra NextGen.

I tifosi auspicano però una soluzione che coinvolga un ex bandiera. Il sogno è l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, ma non è l’unico nome fatto negli ultimi giorni. Quel che è certo è che, da qui a giugno, potrebbero cambiare tante cose. La Juve e soprattutto i suoi tifosi attendono.