“Con Giuntoli parliamo”: calciomercato Napoli, arriva l’apertura del ds

Il direttore sportivo riconosce il suo rapporto con Cristiano Giuntoli: il futuro dei due baby interessa al Napoli di De Laurentiis

Il Napoli di De Laurentiis rimane con gli occhi ben aperti sul talento verde. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’area scouting stanno seguendo con particolare attenzioni pure le categorie minori del calcio italiano. L’area tecnica dei partenopei ha messo gli occhi anche sui gemelli Shpendi del Cesena. I due 2003 si stanno già ritagliando un discreto spazio in Serie C con la maglia dei romagnoli.

Entrambi attaccanti, i 19enni hanno suscitato l’interesse dei vari club. Domenico Toscano sta concedendo loro una vetrina. Finora Steven è stato capace di firmare 3 reti in undici partite mentre il gemello Cristian è sceso sul terreno di gioco in sette circostanze, trovando un spazio minore. Di loro ha parlato a ‘Calcio Napoli 24 Live’ il direttore sportivo della compagine romagnola Stefano Antonelli.

Calciomercato Napoli, il direttore sportivo del Cesena: “Gemelli Shpendi? Non c’è nulla di concreto con i partenopei ma è normale vi sia interesse”

Il direttore sportivo del Cesena Stefano Antonelli è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’ per fare il punto della situazione intorno ai gemelli Steven e Cristian Shpendi. I due attaccanti 2003 stanno facendo parlare di sé per le prestazioni evidenziate in Serie C.

Si è parlato per loro anche di un interesse del Napoli, considerata anche la grande attenzione di Cristiano Giuntoli verso il talento precoce. Antonelli tuttavia ha smorzato un po’ gli entusiasmi: “Sono due prodotti del settore giovanile del Cesena, questo a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dalla società. Quest’anno peraltro ci stanno dando una mano importante in prima squadra. Naturalmente si stanno mettendo in mostra quindi è naturale ci sia interesse nei loro confronti ma non c’è nulla di concreto con il Napoli. Devo riconoscere però che alcune società di categoria superiore li stanno venendo a vedere”.

Il direttore sportivo della compagine romagnola ha poi allargato il discorso: “Abbiamo un grande rapporto, è un punto di riferimento importante. Siamo amici per cui è normale che vi siano delle chiacchierate tra di noi. Il Napoli è un altro modo, Steven e Cristian devono rimanere concentrati e proseguire il loro percorso di crescita”.