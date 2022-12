“La Juve è un’idea”: Allegri trema, soluzione a sorpresa per la panchina

Un soluzione a sorpresa per la Juve. Trema la panchina di Massimiliano Allegri, l’anno prossimo potrebbe cambiare tutto.

La Juve si prepara ad una seconda parte di stagione molto particolare. La squadra bianconera tornerà in campo da terza in classifica, dopo essere stata protagonista di un recupero importante. Dopo le prime settimane, infatti, la Vecchia Signora è andata incontro a diverse problematiche che l’hanno tenuta giù in classifica. Poi Massimiliano Allegri ha preso le misure ed è riuscito a dare un’impronta più chiara alla sua squadra ed i suoi giocatori.

Certo, una sosta cosi lunga come quella che abbiamo vissuto quest’anno per i Mondiali resta una grande incognita, dalla quale verrà tolto il velo soltanto quando si tornerà concretamente in campo. Le questioni societarie, tra l’altro, sono un’altra variabile che pesa inevitabilmente sulle spalle dei giocatori, con l’allenatore che dovrà lavorare anche per tenere questi argomenti fuori dallo spogliatoio.

Il futuro della Juventus, insomma, è tutto un grande mistero. Le prossime settimane saranno cruciali, ed anche la nuova dirigenza sarà chiamata a riscrivere una storia importante come quella bianconera, che stava andando in una direzione davvero pericolosa, sia sotto il punto di vista sportivo ma anche sotto quello gestionale.

Juve, l’idea per la panchina: trema Allegri

Anche il futuro dello stesso Massimiliano Allegri potrebbe essere messo seriamente in discussione. Molto dipenderà dalla nuova veste societaria della Juventus e da chi prenderà in mano le redini della situazione. Dovesse subentrare qualcuno desideroso di dare una svolta a chiara a netta anche alla direzione tecnica, per Allegri potrebbe arrivare anche il momento dell’addio (secondo) alla Vecchia Signora.

Davide Palliggiano, giornalista del ‘Il Corriere dello Sport’, ha parlato ai microfoni del canale Twitch ‘TvPlay’, lanciando cosi la suggestiva ipotesi che vedrebbe il nome di un allenatore in particolare per la panchina della Juventus. “Zidane? E’ una suggestione e un’idea, anche perché non ci sono tante squadre in cui vedere Zidane l’anno prossimo”, le parole del giornalista.

“La priorità è la nazionale francese, che però sta cercando un accordo con Deschamps per il rinnovo”, ha ancora specificato Palliggiano a ‘TvPlay’. Insomma, la Juventus ad oggi resterebbe una soluzione più che plausibile per Zinedine Zidane, che farebbe cosi ritorno a Torino nel ruolo di allenatore. Se ne parla già da diversi anni, che sia il prossimo l’anno giusto?