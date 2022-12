Zidane in Serie A la prossima stagione? La situazione a sorpresa

Il tecnico francese Zinedine Zidane deve sciogliere il suo futuro: secondo il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ ci sono due alternative

La Francia ha fallito il bis Mondiale. Alla vittoria del 2018 non è seguita quella in Qatar. I transalpini hanno chiuso con l’amaro in bocca. Rimane un pizzico di malumore e delusione per il secondo posto alle spalle dell’Argentina di Leo Messi. Non manca comunque il talento dal quale ripartire in vista degli Europei 2024.

Per il futuro della Nazionale si è fatto anche il nome di Zinedine Zidane. L’allenatore è ormai fermo da un anno e mezzo. Da quando ha dato per conclusa la sua permanenza sulla panchina del Real Madrid a giugno 2021. Del futuro di Zizou ha parlato a ‘TvPlay’ il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Davide Palliggiano.

Juventus, futuro di Zidane: “Le alternative sono due: Francia oppure bianconeri, non ci sono altre soluzioni”

Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Davide Palliggiano è stato ospite ai microfoni di ‘TvPlay’. Nel corso del suo intervento ha parlato della possibilità che Zinedine Zidane possa accomodarsi sulla panchina della Juventus al posto di Max Allegri: “Il contratto di Deschamps è in scadenza tra pochi giorni. Per Zidane la priorità è la nazionale. Per la Juventus si tratta di una suggestione ma anche un’idea perché non ci sono molte squadre in cui è possibile vedere Zizou nella prossima stagione. La Federazione francese sta cercando un accordo con Deschamps per il rinnovo del contratto. Il tecnico vorrebbe arrivare al prossimo Mondiale, forse attraverso un quadriennale con un certo aumento, mentre la Federcalcio transalpina pare sia disposta ad offrirgli due anni di contratto”.

Poi conclude: “Se dovesse arrivare il prolungamento di Deschamps, Zidane deve trovarsi un’altra squadra. In Inghilterra non ci sono grandi squadre particolarmente interessate e inoltre, come ha ammesso lui stesso a ‘l’Equipe’, il suo inglese non è ad un livello tale da poter allenare in Premier League. Al PSG invece Galtier sta facendo discretamente bene. Non restano molte squadre possibili. Zidane è un grande gestore e non sono convinto che rimanga fermo per un altro anno”.