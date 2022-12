Kvara, l’ultima richiesta di Spalletti: tutta Napoli attende solo questo

Luciano Spalletti ha avanzato una richiesta importante a Kvicha Kvaratskhelia. I tifosi del Napoli non aspettano altro…

Quello di Kvicha Kvaratskhelia è stato un impatto molto importante con il campionato italiano. Accolto con un alone di scetticismo da parte molti tifosi, soprattutto per il fatto di essere arrivato per sostituire un giocatore importante come Lorenzo Insigne, alla fine il numero 77 azzurro ha convinto tutti. Come? A suon di gol, giocate, un rendimento sul campo sempre importante, e nella stragrande maggioranza dei casi anche decisivo.

Il giocatore georgiano, infatti, si è rivelato spesso decisivo dalla metà campo in su. Il gol, certo, ma anche assist decisivi che hanno spinto il Napoli a raggiungere il primo posto e consolidarsi nel tempo in quella posizione. Esplosività che ha visto Kvaratskhelia diventare in breve tempo anche un beniamino per tutti i tifosi del Napoli.

Spalletti ci ha provato, in questi mesi, a tenere basse le aspettative e l’entusiasmo sul giocatore. L’allenatore del Napoli ha grande esperienza, e sa benissimo che un peso cosi grande su un giocatore giovane come Kvicha potrebbe anche portare ad un effetto involutivo. Al momento, però, Kvara pare tenere saldamente e con fierezza sulle spalle quelle che sono le aspettative di una piazza calda come quella napoletana.

Napoli, Kvara e l’ultima richiesta di Spalletti

L’attaccante georgiano è un ragazzo serio, dedito al lavoro e che si è messo a completa disposizione del Napoli e dell’allenatore. Arrivato all’ombra del Vesuvio da pochi mesi, Kvaratskhelia ora è chiamato ad un salto di qualità importante anche sotto il punto di vista della personalità. E’ questa l’ultima richiesta fatta da Luciano Spalletti, come riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’allenatore del Napoli, infatti, vorrebbe un incremento di personalità e di leadership. Spalletti si aspetti che Kvicha riesca ora ad essere una presenza importante in campo anche sotto il punto di vista del carattere, in grado di prendere per mano i compagni anche nei momenti di difficoltà. Uno step decisivo, che i tifosi aspettano caldamente per consacrare Kvicha all’altare dei campioni.