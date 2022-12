Kvaratskhelia-Napoli, spunta la data: la notizia manda i tifosi in estasi

Kvaratskhelia sta lavorando per tornare al massimo della condizione. Oggi, intanto, è arrivata una notizia che fa esultare il Napoli.

La lombalgia acuta, che lo ha costretto a saltare gli ultimi 3 impegni di campionato prima della sosta dovuta al Mondiale, è alle spalle. Khvicha Kvaratskhelia, da ormai diverse settimane, ha infatti ricominciato ad allenarsi insieme al resto dei compagni al fine di prepararsi al meglio in vista del big match del 4 gennaio contro l’Inter. Il Napoli, dal canto suo, ha iniziato a muoversi con il chiaro intento di blindarlo e spegnere le voci di mercato relative ad un suo possibile addio.

Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da semi-sconosciuto agli occhi del grande pubblico, è diventato in poco tempo una delle colonne portanti degli azzurri. Per lui, in totale, 17 apparizioni tra Serie A e Champions League “condite” da 8 gol e 10 assist. Numeri da top player conclamato, che lo hanno fatto inevitabilmente finire nei radar delle società più prestigiose d’Europa. È il caso, ad esempio, del Tottenham, del Chelsea e del Liverpool.

Il matrimonio che lega l’ex Dinamo Batumi al club partenopeo, in ogni caso, è destinato a durare a lungo. Il suo agente Mamuka Jugeli, stando a quanto riportato oggi da Nicolò Schira, volerà alla volta dell’Italia a fine dicembre al fine di avviare insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli la trattativa riguardante il rinnovo del contratto del proprio assistito con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Un’ottima notizia, per i tifosi azzurri. Meno, per le società della Premier League che avevano iniziato a chiedere informazioni sul conto dell’ala sinistra.

Napoli, si lavora al rinnovo di contratto di Kvaratskhelia

Il procuratore il 4 gennaio assisterà alla sfida di San Siro. A stretto giro di posta, poi, incontrerà il manager azzurro e l’intermediario che ha agevolato lo sbarco a Napoli di Kvaratskhelia, ovvero Cristian Zaccardo. Al momento il calciatore percepisce 1.5 milioni netti all’anno. Una cifra destinata a salire, e di molto, alla luce dell’ottimo rendimento mostrato in campo dal calciatore e della sua capacità di bucare le retroguardie avversarie in qualsiasi momento.

Ulteriori sviluppi, quindi, sono attesi nell’arco di poche settimane. Giuntoli, nel frattempo, è al lavoro per concretizzare il prima possibile i prolungamenti di Stanislav Lobotka, Giovanni di Lorenzo e Amir Rrahmani. Per loro è pronto un contratto fino al 2027. Alla fumata bianca manca ormai poco. Il Napoli consolida le proprie basi per guardare con ottimismo al futuro.