Napoli, Giuntoli brucia tutti: ha le mani sul calciatore, Spalletti esulta

Cristiano Giuntoli è pronto a bruciare tutti. Il nome scalda il mercato degli azzurri, e cosi il Napoli può accogliere un altro colpo di mercato.

Il mercato invernale è ormai alle porte. Il Napoli lavora su più fronti, ma in maniera molto silente. Si, perché tendenzialmente la squadra azzurra non ha intenzione di intavolare trattative importanti, o quanto meno non ha intenzione di stravolgere la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Si sta cercando di approfondire il caso Demme, per capire se il centrocampista tedesco possa essere una cessione plausibile da qui alle prossime settimane. Ma prima di tutti serve capire la volontà concreta del giocatore.

In entrata, invece, è probabile si faccia molto poco. Almeno nell’immediato. Cristiano Giuntoli, ovviamente, continua a guardarsi intorno per cogliere ogni tipo di occasione ghiotta. Una di queste conduce in quel di Udine, dove il Napoli negli ultimi anni ha pescato diversi elementi interessanti. Un canale di mercato che è rimasto caldo anche negli scorsi mesi (esempio Deulofeu) e dove c’è un certo Pierpaolo Marino che con la piazza partenopea ha un rapporto molto forte.

Napoli, ecco Samardzic: Giuntoli brucia tutti

Il nome che ora è finito nel mirino degli azzurri è quello di Lazar Samardzic, centrocampista che ha convinto tutti anche in questa prima parte della stagione. Giocatore che pare possedere a pieno quelle che sarebbero le funzioni necessarie a diventare un elemento rilevante all’interno dello scacchiere di Luciano Spalletti. Ecco perché, come riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, proprio Giuntoli starebbe intensificando i dialoghi con il club bianconero.

Il Napoli starebbe cercando di spingere sull’acceleratore anche per bruciare la concorrenza, visto che ci sarebbero diversi club intenzionati ad approfondire potenziali trattative per il giocatore. Il Napoli – riporta la radio ufficiale – potrebbe chiudere l’affare nelle prossime ore e tenere il talento classe 2002 ancora ad Udine, per poi portarlo all’ombra del Vesuvio soltanto la prossima estate.