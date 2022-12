Napoli, disastro col Lille: la reazione di De Laurentiis e dei tifosi al Maradona

Il Napoli dovrà digerire il pesante risultato registrato contro il Lille al Maradona: la reazione di De Laurentiis e dei tifosi.

Il Napoli ha questa sera affrontato, in amichevole, il Lille di Fonseca. La squadra di Luciano Spalletti, tuttavia, ha subito una sonora sconfitta. E ora deve digerire un risultato non pronosticato. Questa la reazione di Aurelio De Laurentiis e dei tifosi presenti al Maradona.

Il Napoli, dunque, ha perso per 1-4 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lille. Si è trattato di un’amichevole e importante sarà solo ciò che arriverà in Serie A a partire dal 4 gennaio, ma è comunque un risultato che pesa e fa male.

Aurelio De Laurentiis è stato presente e vicino ai suoi questa sera allo stadio. E con lui una fetta di tifosi azzurri sugli spalti per sostenere la propria squadra. Il gol di Raspadori, arrivato dopo il 90esimo, non è bastato però per consolare. Queste sono state le reazioni, da una parte e dall’altra, dopo quanto visto in campo.

Napoli, la sconfitta con il Lille è pesante: De Laurentiis e i tifosi hanno reagito così

Dopo la sconfitta contro il Lille, una fetta di tifosi ha lasciato lo stadio (anche prima del fischio finale). I sostenitori rimasti, tuttavia, hanno voluto spronare i giocatori della loro squadra intonando dagli spalti un unico coro. “A Milano vogliamo 11 leoni“, parole chiare e di incitamento per la partita che impegnerà gli uomini di Luciano Spalletti a San Siro contro l’Inter.

Dal canto suo, invece, Aurelio De Laurentiis come riferito da ‘CalcioNapoli24’, appena terminato il match, ha raggiunto la squadra negli spogliatoi. L’intenzione è stata quella di sostenere il gruppo, di spronarlo a far bene. A ritrovare quanto fatto nella prima parte di stagione.

Ma la volontà è stata anche quella di fare ai propri calciatori gli auguri di buon natale e di buon anno nuovo, dato che prima del 2023 non saranno giocate altre gare. La vicinanza è stata perciò mostrata dal numero uno della società partenopea in modo quanto più chiaro possibile.