😍 Napoli, c’è una bella notizia oltre la batosta col Lille: il comunicato

Nonostante la sconfitta contro il Lille c’è una notizia positiva in casa Napoli: il comunicato degli azzurri è chiaro.

Il Napoli perde la seconda amichevole al Maradona. Dopo il ko contro il Villarreal la scorsa settimana arriva un’ulteriore sconfitta per gli uomini di Luciano Spalletti contro i francesi del Lille. Una gara che ha visto diversi errori da parte del Napoli che sono costati ben quattro marcature subite.

Si tratta pur sempre di amichevoli e di partite che contano relativamente, ma il risultato potrebbe aver fatto storcere il naso ad alcuni tifosi. Non tanto per il punteggio, quanto per diversi errori che sono stati commessi in campo dai calciatori. Spalletti avrà comunque modo e tempo di valutare, con altre due settimane a disposizione prima della sfida con l’Inter.

La sconfitta con il Lille lascia si alcune note negative, ma anche aspetti positivi. Se in difesa il Napoli ha dovuto fare i conti con i molti errori che hanno causato le reti di Diakitè nel primo tempo e di David, Bamba e dell’ex azzurro Adam Ounas nella ripresa, nel finale c’è stato appunto spazio per una delle poche cose liete: la rete di Giacomo Raspadori.

Napoli, Raspadori tra le note liete di questa pausa

L’attaccante italiano ex Sassuolo durante questa pausa è stato uno dei calciatori che si è dimostrato più in forma. A sottolinearlo è la stessa SSC Napoli che, nel comunicare attraverso i suoi canali la sconfitta in amichevole con il Lille, sottolinea però la rete di Raspadori. La SSC Napoli sottolinea che si tratta della quinta rete in questa serie di amichevoli. Raspadori infatti aveva già segnato anche con l’Antalyaspor e contro il Crystal Palace, entrambe le volte una doppietta.

Nella prima parte di campionato Raspadori ha avuto un ottimo rendimento soprattutto in Champions League. Nella coppa dalla grandi orecchie l’attaccante ha infatti segnato 4 gol in 5 presenze. In campionato invece Raspadori ha siglato una sola rete in 10 apparizioni.