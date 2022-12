Napoli, tripla gioia in arrivo per Spalletti: la notizia è una manna

Il Napoli si prepara all’ultima amichevole col Lille, prima della ripresa della stagione. E Spalletti riceve tre belle notizie per la rosa.

È ancora presto per l’effettiva ripresa della stagione, ma stasera il Napoli torna già in campo, anche se solo per un’amichevole. Dopo la sconfitta di pochi giorni fa in casa col Villarreal, ora tocca al Lille settimo nel campionato francese e campione nazionale nel 2021, nonché ex squadra di Osimhen. Un’occasione importante, per Spalletti e i suoi, per saggiare la propria condizione in vista della gara con l’Inter del prossimo 4 gennaio.

L’ultima prova generale della squadra, in cui ora rientrano anche i giocatori partiti per i Mondiali in Qatar, una sfida dal sapore europeo che per certi versi anticipa anche quella contro l’Eintracht. Tra febbraio e marzo, infatti, i partenopei torneranno protagonisti anche nelle coppe internazionali, giocandosi gli ottavi di Champions League contro i detentori dell’Europa League. Intanto, per questa sera col Lille si prevedono ben 30.000 spettatori al Maradona.

Un bagno di folla per festeggiare il Natale e la fine dell’anno con i tifosi, in vista della ripresa del campionato. Ma oltre all’aspetto più simbolico, il Napoli può sorridere anche per questioni più pratiche. Spalletti è stato infatti raggiunto tra tre buone notizie, che semplificheranno non solo il match di stasera ma anche il ritorno in campo negli incontri ufficiali.

Tre ritorni nella squadra di Spalletti: sorride il Napoli

L’allenatore di Certaldo torna infatti ad avere quasi tutta la rosa a disposizione. Una buona notizia per la partita di questa sera ma più in generale per il lavoro delle prossime settimane a Castel Volturno in vista della gara contro l’Inter. Oggi si rivedrà finalmente in campo il colosso difensivo Kim Min-jae, reduce dai Mondiali con la Corea del Sud.

In precedenza era già rientrato il polacco Zielinski, mentre resteranno ancora a riposo Anguissa, Lozano e Olivera. Ma tra i ritorno in campo fanno sicuramente molto piacere quelli di due importanti infortunati, Rrahmani e Politano. Il difensore kosovaro si era fermato a inizio ottobre, saltando le ultime 9 partite del Napoli prima della sosta. Meno grave il problema per l’ala italiana, che negli scorsi giorni aveva patito un affaticamento muscolare.