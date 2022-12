Inter-Koulibaly: si può fare! Svolta a sorpresa, Marotta ci sta lavorando

L’Inter di Marotta, in attesa di giocare la gara contro il Napoli, sta pensando di portare a Milano un ex azzurro come Koulibaly.

Con la gara di ieri sera contro il Lille, il Napoli ha chiuso questo ciclo di quattro amichevoli per preparare al meglio la ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il bottino conclusivo dei partenopei è quello di due vittorie e due sconfitte.

A sorpresa, i due ko sono arrivati proprio tra le mura amiche. Le vittorie contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, infatti, sono avvenute nel corso del ritiro in Turchia, mentre le sconfitte contro il Villarreal ed il Lille sono state giocate allo Stadio Diego Armando Maradona. In queste ultime due gare, di fatto, il Napoli ha mostrato una condizione ancora lontana rispetto ai giorni migliori.

Quello che è sembrato evidente nella partita di ieri, di fatto, è stata la diversa condizione fisica del Lille, considerando che correva il doppio rispetto al team guidato da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano avrà adesso circa due settimane per prepare la gara importantissima contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio la squadra nerazzurra, in attesa del match di San Siro del prossimo 4 gennaio, ha l’intenzione di compiere uno smacco ai tifosi del Napoli.

Inter, Marotta pensa a Koulibaly per il dopo Skriniar

Secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, infatti, Beppe Marotta si sta muovendo per prendere Kalidou Koulibaly dal Chelsea. Il dirigente nerazzurro, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club inglese (vedi l’affare Lukaku), avrebbe messo nelle proprie mira l’ex calciatore del Napoli in caso di un addio da parte di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, di fatto, potrebbe lasciare l’Inter. Il giocaotre, infatti, ancora deve trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Beppe Marotta è convinto di trovare l’intesa definitiva con Skriniar che, però, è sempre seguito con molto interesse dal ricchissimo PSG. Per non farsi trovare impreparato, quindi, il dirigente dell’Inter ha cominciato a sondare le possibilità di un trasferimento di Koulibaly nel capoluogo lombardo. L’ex azzurro, sempre stimato da Simone Inzaghi, non ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura al Chelsea, anche per colpa di alcuni problemi fisici, e potrebbe valutare ipotesi di cambiare di nuovo squadra.