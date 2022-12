⛔ Niente cessione e sfida al Napoli: Champions, il messaggio agli azzurri è netto

Il Napoli lavora alla ripresa del campionato di Serie A, ma tutte le big italiane ed europee si muovono in chiave calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua la preparazione in vista del campionato e della sfida del 4 Gennaio contro l’Inter a San Siro. La formazione partenopea ha una grossa opportunità visto che un eventuale successo a Milano toglierebbe definitivamente dai giochi la squadra di Simone Inzaghi. L’inizio stagione del club campano è stato straordinario e il Napoli ha concluso il 2022 con un netto primo posto e la qualificazione come prima nel girone agli Ottavi di Champions League.

La formazione di Spalletti ha dominato il girone con Liverpool e Ajax, un girone tutt’altro che semplice che gli azzurri hanno controllato. Ora agli Ottavi di finale, Spalletti e calciatori, attendono l’Eintracht Francoforte, un club tedesco di buon livello ma sicuramente un ottimo sorteggio. Il club partenopeo parte sulla carta favorito ed ha grosse chance per raggiungere i Quarti di finale del torneo.

D’altronde i tedeschi non mollano e sono pronti a difendere tutte le proprie stelle, durante il mercato di gennaio. Uno dei calciatori più interessanti del club tedesco è il gioiello francese Randal Kolo Muani, giocatore che abbiamo visto tra i protagonisti dei Mondiali in Francia. La sua storia poteva essere ben diversa, Kolo Muani ha sfiorato il gol della vittoria della sua nazionale all’ultimo minuto, ma è stato comunque protagonista di un buon Mondiale.

Napoli, l’Eintracht regge: respinto l’assalto del Milan per Kolo Muani

Il club tedesco ha assicurato di voler tenere tutte le proprie stelle fino a fine stagione. La società vuole permettere alla squadra di poter competere negli Ottavi di Champions League contro il Napoli. Secondo quanto riporta Repubblica l’Eintracht ha respinto con decisione l’assalto del Milan di Stefano Pioli per Kolo Muani.

Il club rossonero ha bisogno disperato di un attaccante, il recupero di Ibrahimovic è più lento del previsto e per Origi si teme una lesione. Il club non può reggere le prossime sfide con il solo Olivier Giroud in attacco e quindi sta valutando varie opzioni. Maldini ha sondato il forte calciatore francese, giocatore che aveva già seguito in passato ai tempi del Nantes, ma l’Eintracht Francoforte lo valuta addirittura 35 milioni di euro.