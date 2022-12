“Ha dato la sua preferenza”: Napoli, che colpo di Giuntoli

Sorprendente colpo di calciomercato potrebbe mettere a segno per il Napoli Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo degli azzurri sta cercando di muoversi prima degli altri.

Uno dei poteri che hanno le manifestazioni sportive per Nazionali, i Mondiali più di qualsiasi altra, è quella di mettere in luce giocatori magari in sordina e di offrire un palcoscenico di grande livello anche per i più giovani in rotta di lancio. In tal senso una delle squadre a cui è stata prestata maggior attenzione è sicuramente stato il Marocco, rivelazione di Qatar 2022 e quarta Nazionale al mondo per classifica.

Walid Regragui, ct dei nordafricani, in realtà ha avuto a disposizione nomi eccellenti e profili convincenti, quindi è erroneo definire quella del Marocco un’avventura inattesa. È corretto soltanto se si pensa che, a dispetto di tante altre squadre coinvolte nella kermesse, la tradizione degli arabi in questione era decisamente meno imponente. Ad ogni modo per Azzedine Ounahi e Sofiane Boufal è stata una cassa di risonanza clamorosa.

I due giocatori in questioni sono state i più acclamati e apprezzati e anche il Napoli è presente nella lista dei club che hanno messo nel mirino il centrocampista dell’Angers.

Napoli sul marocchino Ounahi dell’Angers: tra le rivelazioni di Qatar 2022

In merito al giocatore del club francese ‘Footmercato’ ha scritto che piace al Napoli, il quale grazie al tempismo e al lavoro del Ds Giuntoli insieme al suo staff sarebbe riuscito ad ottenere un vantaggio su Olympique Marsiglia e Inter, altre due società su Ounahi. In particolare lo stesso giocatore dell’Angers “ha dato la sua preferenza” al club di Aurelio De Laurentiis, al momento in lotta per il vertice del campionato di Serie A.

Come finirà? È presto per dirlo. Il 22enne di Casablanca è facilmente divenuto il motivo per il quale squilla da giorni con insistenza il telefono di Said Chabane, presidente dell’Angers, che a tal riguardo ai microfoni di ‘RTL’ è stato sincero: “Ci arrivano offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Ci auguriamo di trovare un accordo a gennaio, ma che possa comunque prevedere di trattenere Ounahi in squadra fino al termine della stagione”.