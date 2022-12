“Contro il Napoli…”: Inter, un altro guanto di sfida verso Spalletti

Il giocatore dell’Inter non si nasconde e manda a mister Spalletti e al suo Napoli un guanto di sfida per la gara del prossimo 4 gennaio 2023.

A piccole dosi Napoli e Inter si osservano nelle rispettive amichevoli per captare segnali e punti di debolezza in vista dell’impegnativo confronto del prossimo 4 gennaio allo Stadio San Siro. Sarà la prima sfida di Serie A del 2023 ma innanzitutto il primo match per entrambe, dopo la lunga sosta dovuta ai Mondiali di Qatar 2022 e al Natale. Non sarà facile riprendere il ritmo e il senso di competitività dopo oltre un mese, ma sarà poco il tempo per riadattarsi.

Fra calciatori che sono stati impiegati solo in allenamento e giocatori stanchi per le fatiche con le proprie Nazionali, è abbastanza imprevedibile lo scenario. Le amichevoli allora sono gli sprazzi per degli spunti, non tanto nel risultato quanto nella prestazione.

Ad esempio il Napoli ha chiuso l’anno solare con la sconfitta in casa per 1-4 contro i francesi del Lille. Mister Luciano Spalletti dopo la prestazione ha commentato: “Si possono fare cose diverse e farle meglio. Si vede che c’è ancora da completare la preparazione, per cui quando decidi di giocare alto, se non sei così bravo, pressare diventa difficile. Abbiamo preso anche un paio di gol che non si possono prendere, però fa tutto parte di quello che è il lavoro”.

Inter, Acerbi dopo la Reggina: “Col Napoli servirà una squadra diversa”

L’Inter di Simone Inzaghi dal canto proprio ha chiuso il 2022 con l’impegno contro la Reggina al Granillo. La gara è terminata per 2-0 in favore dei nerazzurri e ‘TMW’ riferisce alcune considerazioni del difensore Francesco Acerbi dopo la sfida: “Non abbiamo preso gol, ma non siamo stati del tutto brillanti. Dobbiamo fare qualcosa in più in particolare nei movimenti e nell’aggredire. Abbiamo concesso alla Reggina troppa libertà di pensiero, ma nel complesso è andata abbastanza bene”.

Il calciatore dell’Inter è comunque convinto che ci sarà da cambiare in occasione della sfida casalinga per rosicchiare punti al Napoli di Spalletti in classifica: “Contro gli azzurri avremo bisogno di una squadra diversa, ma manca ancora un po’. Quando rientreranno tutti arriveranno le partite che contano, e daremo di più”.