Napoli, Giuntoli ha deciso: il colpo arriva a giugno ma si chiude adesso!

Il Napoli si prepara a chiudere il colpo adesso, ma Cristiano Giuntoli ha intenzione di portarlo all’ombra el Vesuvio soltanto la prossima estate.

Se non si fosse capito, Cristiano Giuntoli non è di certo uno che si lascia passare potenziali occasioni sotto il naso. Se è vero che il Napoli ha deciso di non mettere in campo troppe trattative in questa finestra invernale di calciomercato, è anche vero che il direttore sportivo degli azzurri non ha alcuna intenzione di farsi scappare quelli che potrebbero essere dei potenziali colpi, anche per il futuro a lungo termine. Ecco perchè ci sono diversi nomi che stanno incuriosendo Giuntoli in questa fase.

Il Napoli dovrebbe poter mettere le mani su Bartosz Bereszyński, che arriverebbe all’ombra del Vesuvio per fare il vice Di Lorenzo. C’è da capire il futuro di Demme e Sirigu: entrambi hanno voglia di giocare, ed è possibile che alla fine lascino la città partenopea (Salernitana soluzione possibile). E i big? No, di quelli nessuno svestirà la maglia del Napoli in questa fase. Il presidente De Laurentiis vuole trattenere tutti almeno fino alla prossima estate.

Napoli, Cheddira piace a Giuntoli: il piano per portarlo da Spalletti

Ma il mercato in entrata può anche essere programmato in vista della prossima estate. E cosi Giuntoli proverà in queste settimane a chiudere un colpo in casa Bari, e se ci fosse una volontà concreta non sarà nemmeno cosi difficile. Il nome in questione è quello di Walid Cheddira, attaccante della squadra pugliese che ha ben figurato anche durante i Mondiali con il suo Marocco.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il direttore sportivo degli azzurri avrebbe intenzione di chiudere il colpo adesso, nella sessione invernale, ma di portarlo in casa Napoli soltanto la prossima estate. Non un qualcosa di nuovo, chiaramente, ma con questa operazione di sicuro si legge la forte volontà da parte della società azzurra di puntare su questo giocatore che ha destato grande interessa anche durante la competizione in Qatar.