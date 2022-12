“Arriveranno così…”: Napoli, l’ex Inter ha le idee chiarissime

L’ex Inter ha le idee chiarissime sul Napoli e su come arriverà allo scontro diretto del prossimo 4 gennaio: le sue parole

L’Inter e il Napoli si affronteranno allo stadio Giuseppe Meazza il prossimo 4 gennaio 2023. Sarà la prima giornata dopo la sosta per il Mondiale, che ha reso questa stagione più che anomala. Spalletti è abituato, però, ad affrontare il campionato in questo modo. Ha allenato in Russia e tra l’altro con lo Zenit in campionato ha vinto. Il ‘break’ può far bene o male a ogni squadra italiana. Non è ancora dato saperlo, solo il tempo potrà dare delle risposte precise. Sta di fatto che i nerazzurri hanno undici punti di svantaggio sui partenopei.

In caso di sconfitta, l’Inter verrebbe probabilmente estromessa dalla corsa scudetto. Visto che il numero delle sconfitte aumenterebbe a sei, di cui cinque negli scontri diretti. Ma sono solo ipotesi, perché i nerazzurri hanno fiducia nella conquista dei tre punti. Soprattutto dopo le due sconfitte in amichevole del Napoli prima contro il Villarreal e poi contro il Lille. Di questo e altro ha parlato Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter.

Napoli, le parole di Stramaccioni sulla sfida all’Inter

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Chiunque vuole far bene contro il Napoli, ecco perché sono arrivate due sconfitte. Questo tipo di cultura manca un po’ a noi italiani. Spalletti saprà spronare il gruppo in vista della ripresa dopo questi risultati negativi, ne sono sicuro. Credo che il Napoli arriverà al top della forma alla sfida coi nerazzurri, che comunque sono una grande squadra”. Parole chiare che mettono in evidenza l’idea e la stima dell’allenatore nei confronti degli azzurri.

Il Napoli si è ritrovato a cena prima di Natale, organizzata dai calciatori, per fare gruppo in vista dei prossimi mesi. L’obiettivo è chiaro, mantenere il primo posto fino alla fine del campionato. Sarebbe straordinario, visto che lo scudetto manca dai tempi di Maradona, dal 1990. Le qualità ci sono, resta da capire se lo stato di forma sarà lo stesso della prima parte.